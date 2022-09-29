大巨蛋政見遭陳時中質疑 蔣萬安批連疫苗都買不到

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安提出上任後1年內讓大巨蛋完工，遭民進黨對手陳時中質疑「很難相信」。蔣萬安今天表示，陳時中連疫苗都買不到，到底是怎樣吹牛的行政經驗。

蔣萬安喊出上任後1年內讓大巨蛋完工，也提出中央速審、業者速改、市府定期公布進度的政見。

民進黨台北市長參選人陳時中在昨天播出的媒體專訪中表示，由於蔣萬安做事都沒頭沒尾，讓他現在對蔣萬安的承諾都會有一點懷疑。

陳時中指出，蔣萬安去年是立法院社會福利及衛生環境委員會「COVID-19疫苗採購調閱專案小組」召集人，是小組中權力最大的，卻在調閱調了一個會期又過了1年後，到現在還認為沒處理完，從這表現來看，蔣萬安講的話很難令人相信。

蔣萬安今天赴濱江市場掃街前，接受媒體聯訪時被問到此事時表示，他對大巨蛋的政見已提出具體方法，陳時中若做不到就不要批評或找藉口。

蔣萬安並批評，立法院給了新台幣上千億元防疫預算，陳時中卻連疫苗都買不到，還要靠民間或國外捐贈，「這到底是你什麼樣子吹牛的行政經驗？」

媒體問，陳時中緊接著蔣萬安公布寵物政見，是否在比「寵物牌」？蔣萬安說，好政見沒有專利、歡迎來學，陳時中要拿香跟著拜也很好，但自己的執行力絕對比他好。

此外，媒體問，民間團體舉辦「想像中正紀念堂論壇」當初只有蔣萬安不去、挨批避戰，但主辦日前宣布取消一事。

蔣萬安回應，所以主辦單位應該清楚說明當初為何要辦、又為什麼突然取消。（編輯：李亨山）1110929