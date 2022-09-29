黃介正陳永康等人代表國民黨出席台美國防工業會議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北29日電）美台國防工業會議下個月舉行，國民黨今天表示，黨主席朱立倫指派國際部主任兼駐美代表黃介正，以及退將陳永康、田在勱出席，闡述國民黨的國家安全戰略理念，國防政策與建軍構想。

國民黨今天發出新聞稿表示，美台商會（U.S.-Taiwan Business Council）訂於10月2至4日於維吉尼亞州首府里奇蒙市，舉辦第21屆年度美台國防工業會議（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference）。今年會議重點包括烏克蘭戰爭對台海威脅的啟示、台灣防衛規劃及戰略轉變、軍隊訓練合作以及後勤維持、以及嚇阻與韌性等攸關台灣安全的重大課題。

國民黨指出，朱立倫今年指派黃介正，以及陳永康、田在勱兩位備役將領組成國防事務代表團出席會議，將闡述國民黨的國家安全戰略理念，國防政策與建軍構想，並就大會主題與美方政學產業界代表充分交換意見，國民黨在美學界人士也將與會。

國民黨表示，國民黨國防事務代表團將在會後轉往華府展開政府及國會拜會，並與多個智庫及大學，針對當前台海情勢與未來挑戰等美方關切重點議題，進行閉門座談。該團成員並將分別代表朱立倫探望美國各地黨員及僑界，參與慶祝中華民國111年雙十國慶活動。（編輯：郭無患）1110929