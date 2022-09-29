國慶晚會10/9桃園登場 憑桃園市民卡抽日本機票

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（中央社記者葉臻桃園29日電）國慶晚會10月9日將在桃園市舉行，桃園市長鄭文燦今天表示，共同支持台灣、守護土地及保護家園是今年國慶最大意義；晚會現場憑桃園市民卡，可抽飛日本、澎湖縣及金門縣機票。

2022「守土衛國‧你我同行」國慶晚會當天傍晚5時30分起，在桃園捷運A17領航站旁桃園陽光劇場舉行，下午4時30分起開放民眾自由入場。

桃園市政府上午舉辦記者會，鄭文燦和中華民國各界慶祝111年國慶籌備委員會主任委員游錫堃、秘書長陳宗彥等與會。

鄭文燦表示，在機捷附近辦國慶晚會意義特別，除歡迎僑胞，也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫解封，台灣邁向正常生活很關鍵一步。

他說，會竭盡所能呈現今年國慶主題，凝聚台灣的海內外感情，共同支持台灣、守護土地，保護自己生存的家園。

鄭文燦表示，憑桃園市民卡可參加晚會抽獎，獎項包括華信航空股份有限公司的澎湖、金門機票，但聽說飛日本機票現在很難買，提議加碼抽飛日本機票、吸引人潮。

桃市府觀光旅遊局告訴中央社記者，已獲中華航空股份有限公司同意加碼6張不限日本航點機票，將在晚會現場抽出。

僑務委員會副委員長呂元榮表示，預估1500名僑胞回國參與晚會，僑委會將透過僑務電子報、官網直播，與全球僑胞一起為台灣慶生。

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此外，觀旅局說，民眾進場可獲國慶限量紀念加油棒，現場還有2000張中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊10月10日主場外野球票送給入場民眾，送完為止。

觀旅局表示，活動當天桃園陽光劇場周邊道路（領航北路四段、大成路二段、大豐四街）交通管制，一般車輛禁止進入，請參加民眾多利用大眾運輸；自行駕車者請於桃園高鐵站前廣場臨時停車場停放車輛後，轉搭免費接駁車前往會場；表演團隊等細節，可上桃園觀光導覽網查詢。（編輯：李明宗）1110929