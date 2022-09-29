大門遭藍營議員參選人潑漆 NCC籲回歸理性

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（中央社記者蘇思云台北29日電）國民黨台北市議員參選人楊植斗今天上午前往NCC朝大門潑漆，NCC今天回應，對潑漆一事表達遺憾，強調都依法受理民眾申訴案件，呼籲各界應回歸理性討論議題。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞資料，上午7時5分獲報，國家通訊傳播委員會大門遭人潑漆，經派員到場，確認潑漆者為楊姓男子，立即把人帶回調查，並查扣2桶綠色油漆罐。楊姓男子因不滿近期NCC針對媒體人周玉蔻及某電視台裁罰等處理不公，心生不滿而潑漆。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿指出，對於潑漆一事表達遺憾，並譴責任何形式的暴力引發社會對立，呼籲各界應理性表達立場與討論議題。

NCC說明，作為廣電媒體獨立機關，除遵守程序正義外，各項裁處、決議皆依法有據，也不會對個案有偏頗立場。如果民眾有任何陳情或申訴，應依正當程序辦理，才能完整保障陳情人意見表達權利。

NCC表示，尊重各界意見，但希望各項議題討論應該要理性溝通，不要以暴力或激化對立的手段，造成民眾及社會的誤解。另外，面對各項重大議題，媒體在新聞報導中應加強自律，遵守公平及事實查證原則，善盡媒體社會責任。（編輯：林淑媛）1110929