台美日澳聯大議期合辦GCTF會議 澳洲首度加入

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）為因應全球落實聯合國「永續發展目標」（SDGs）面臨的挑戰，台、美、日、澳洲今天在第77屆聯合國大會開議期間在紐約以實體、線上混合方式共同舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）國際研討會。

外交部發布新聞稿指出，參加「透過創新夥伴關係機制尋求變革性解決方案」研討會的各方都認為成果豐碩，外交部長吳釗燮、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、日本台灣交流協會代表泉裕泰及澳洲辦事處處長露珍怡（Jenny Bloomfield）均於會中致詞。

外交部表示，延續過去兩年的成功經驗，台、美、日三方再度於9月聯合國大會開議期間透過GCTF分享落實SDGs的經驗及成果，今年不僅邀得澳洲首度合辦，也首度以實體及視訊混合方式舉辦。

吳釗燮致詞時指出，國際社會現正面臨糧食及能源匱乏、供應鏈安全及氣候變遷等錯綜挑戰，儘管台灣被不當排除在聯合國體系之外，仍積極承擔國際責任，為推動落實SDGs作出貢獻。

吳釗燮說，台灣致力於建構更好的新創環境，在製造業、人工智慧、再生能源及生物科技等產業都極具創造力，台灣也願意貢獻所長，為全球實踐2030年永續發展議程提出創見。

藍鶯肯定台灣持續促進及自願遵守國際標準及規範，透過年度自願檢視、總統盃黑客松及鼓勵民眾實現淨零碳排等創新作法，積極參與落實SDGs。

泉裕泰強調，在SDGs「不遺漏任何人」的原則之下，國際社會應相互合作以促進永續發展及繁榮，台灣在國際社會扮演不可或缺的角色。露珍怡表示，澳洲肯定台灣在落實SDGs所取得的進展，支持世界各國落實永續發展的重要工作。

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這次研討會邀請來自20個國家、逾60名官員及專家學者與會，講者有美國國務院國組局副助卿庫克（Nerissa Cook）、台灣國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」執行長樊亞倫及日本慶應義塾大學教授蟹江憲史，主持人由「亞洲協會政策研究中心」執行主任丹尼爾斯（Rorry Daniels）擔任。AIT也發布新聞稿指出，這是第3次在聯合國大會周邊所舉辦的GCTF，且是首次在現場實體舉辦。

AIT指出，藍鶯致詞時表示，台灣作為一個資源有限的島嶼，明白維護永續發展理念的必要性， 儘管受限於國際參與，台灣認知到，唯有透過夥伴關係才能實現永續發展，AIT很高興能讚揚台灣此一思維模式，並持續致力於支持台灣在國際舞台上發聲。（編輯：蘇志宗）1110929