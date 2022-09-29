林為洲提竹北舊城區新地標 推增建國民運動中心

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因應運動人口增加，國民黨竹北市長參選人林為洲（前右）29日表示，未來將推動於竹北舊城區再新建一座國民運動中心，讓民眾方便運動，也可成為當地新地標。（林為洲競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月29日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）國民黨竹北市長參選人林為洲今天表示，因應運動風潮，並考量到竹北運動空間不足，將推動在竹北舊城區新建1座國民運動中心，方便民眾運動、健身，並成為當地新地標。

林為洲競選團隊今天發布新聞稿指出，竹北市民人口數達21萬，但竹北市僅有1座位在竹北體育園區的國運中心，因應運動人口增加，但現行場地及容量已不敷使用，加上舊城區市民往返不便，導致民眾到國運中心運動意願比例低。因此，竹北市需新建1座國民運動中心，以符合民眾所需。

他表示，近年竹北舊城區興起，外縣市移居人口也不斷地移入此區，加上原先在地且有運動習慣的居民也有使用運動設施，導致附近的運動空間及設施已不敷使用。

林為洲指出，推動新建的國民運動中心案，地點將設於竹北市舊城區，讓民眾方便運動，並成為當地新地標。（編輯：戴光育）1110929