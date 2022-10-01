吳釗燮：中共軍演危及飛安 凸顯ICAO應納台灣

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（中央社記者游凱翔台北1日電）外交部今天表示，為強化台灣與國際民航社群合作，台、美、澳、日昨天視訊舉辦國際研討會。外交部長吳釗燮指出，近期中國在台灣周邊海空域實彈軍演，嚴重危及全球及區域飛航安全，更凸顯ICAO應納入台灣。

外交部上午發布新聞稿表示，為深化台灣與國際民航社群合作，台灣、美國、日本及澳洲昨天在第41屆國際民航組織（ICAO）大會期間，於蒙特婁共同舉辦「全球合作暨訓練架構─建構安全與綠色之永續發展航空系統」（GCTF Seminar on Building a Sustainable Aviation System：Safe and Green）國際研討會，與會各方均肯定強化全球夥伴關係，共同促進飛航安全及永續發展的重要性。

外交部指出，台美日澳4方今年首次於大會期間透過GCTF分享促進飛航安全的經驗及成果，會議以實體及視訊混合方式舉辦，外交部長吳釗燮、駐加拿大代表曾厚仁大使、美國駐ICAO代辦酈英傑（Brent Christenson）、美國在台協會華盛頓總部（AIT/Washington）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、日本台灣交流協會代表泉裕泰（Izumi Hiroyasu）及澳洲辦事處長露珍怡（Jenny Bloomfield）均於會中致詞。

吳釗燮致詞表示，台灣是國際飛航社群重要的利益關係者，致力於遵守ICAO規範及維持飛安的最高標準，近期中國在台灣周邊海空域進行實彈軍演，嚴重危及全球及區域飛航安全，更凸顯ICAO應納入台灣，使全球各個飛航情報區（FIR）的民航主管機關，能共同維護國際飛航安全；曾厚仁會中也誠摯感謝理念相近國家支持台灣有意義參與ICAO。

酈英傑指出，台灣未能參與ICAO的現狀使世界不能受益於台灣的貢獻，台灣應有意義參與ICAO相關工作；藍鶯表示，台灣持續自主遵循ICAO規範，是維護飛航安全可信賴的夥伴，中國8月軍演更凸顯ICAO接納台灣的重要性，美國承諾將繼續支持台灣，對國際社會做出專業貢獻。

泉裕泰強調，台灣是日本共享自由民主價值的可信賴夥伴，他讚許台灣民航局及航空公司致力促進飛航安全及永續發展的努力；露珍怡肯定台灣在疫情期間致力維繫與印太區域的飛航營運及服務，也指出在疫情爆發前，台灣在國際客運量名列全球第11名，證明台灣是國際飛航領域的重要角色。

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台灣ICAO行動團長暨交通部民航局副局長林俊良在閉幕致詞表示，這次GCTF研討會有助強化台灣與國際社會民航合作，透過各國專家間的聯繫，共同確保國際民航安全有序持續成長。

外交部說明，交通部民用航空局也協同外交部設置台北會場，邀請駐台機構官員及民航業者共同視訊與會，這次研討會邀請來自印太、美洲、歐洲及非洲共計14國及歐盟、近百名飛航主管機關及民航專家與會。（編輯：郭無患）1111001