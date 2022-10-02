侯友宜提2014只贏2萬票 朱立倫：以此為戒

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（中央社記者王承中台北2日電）新北市長侯友宜日前提及2014新北市長選戰只贏2萬票。國民黨主席朱立倫今天表示，當年很多選民認為穩贏，而沒有出來投票，他事後以此為戒；希望所有肯定侯友宜、國民黨的新北市民，請一定要出來投票。

新北市長侯友宜1日幫國民黨高雄市長參選人柯志恩站台輔選時，提及朱立倫在2014年新北市長選戰中只贏2萬票，引發各界關注。

朱立倫今天出席老人節表揚全國模範老人獎暨敬老與孝親楷模頒獎典禮時接受媒體訪問表示，他跟侯友宜即便是聊天都以此為戒，當時民調應該領先對手30%，但很多人都認為穩贏，沒有出來投票，導致投票率創新低；希望所有新北市民，如果肯定侯友宜及國民黨，請一定要出來投票。

媒體詢問，有人認為侯友宜是在暗酸？朱立倫表示，不要想藉機在他與侯友宜間見縫插針，他曾跟侯友宜共事，國民黨在新北市執政至今，每項成就都是大家的成就。

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對於是否擔心國民黨新竹市長參選人林耕仁被邊緣化，朱立倫指出，林耕仁腳踏實地在新竹市努力25年，為新竹市民打拚，也是唯一在地的參選人；相信只要一步一腳印，最後還是會獲得市民肯定，林耕仁競選總部成立時，他也會前往。

朱立倫表示，距離年底選舉只剩50多天，國民黨因為沒有執政資源，也不像民進黨有無盡的媒體資源，只能靠團體戰，靠超級母雞如侯友宜、台中市長盧秀燕等人的全力幫忙，還有中央助選團，大家一起努力。（編輯：蘇志宗）1111002