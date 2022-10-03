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推美台藝術外交 孫曉雅官邸辦藝展張忠謀夫婦出席

2022/10/3 11:42（10/3 12:31 更新）
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（中央社記者黃雅詩台北3日電）美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅日前為她的官邸藝展舉辦開幕儀式，除藝文界人士與會，台積電創辦人張忠謀與妻子張淑芬也是座上賓。

AIT昨天在官方臉書貼文指出，孫曉雅日前舉辦官邸藝展開幕式，盼透過藝術力量連結文化與民間外交。

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AIT臉書貼文指出，在接下來的幾個週末，將透過一系列貼文，與粉絲分享孫曉雅的藝術藏品，包括美國當代藝術家鄭麗雲（Leigh Wen）、卡羅卡特（Carol Carter）、約翰克普勒（Jon Kerpel）、吉兒李爾（Jill Lear）、萊恩雷諾（Ryan Reynolds）、黛博拉魯賓（Deborah Rubin）的畫作與複合媒材創作。

AIT並以「藝術外交」、「美台友誼」等標籤強調，希望大家欣賞作品之美的同時，也能領略美國文化的多元與美麗。（編輯：翟思嘉）1111003

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