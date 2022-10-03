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鄭運鵬：多數民調領先張善政 盼全面拉開差距

2022/10/3 12:43
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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，過去一個半月來，團隊成功的把民調支持度從開始有些落後慢慢追平，現在甚至可看到多數民調領先，希望很快全面拉開差距，贏得最後的勝利。

鄭運鵬上午拜會桃園市教師會，他在會後接受媒體聯訪表示，桃園是發展很快的城市，需要在教育政策和教師的待遇上有更大的進化，今天和教師會及職業工會溝通，有哪些地方可以調整或補強人力，讓教師們感受到市府不但照顧學生也照顧教師。

對於記者提問，如何看待未來事件交易所日前提供數據顯示，從9月28日超越國民黨桃園市長參選人張善政。鄭運鵬說，他這次是全台最後提名的直轄市長參選人，再加上過程戲劇性較多，但在過去一個半月來，團隊成功的把民調支持度從開始有些落後慢慢追平，現在甚至可看到多數民調領先，這是很令人振奮的結果。

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鄭運鵬指出，未來事件交易所的作法和一般民調不同，比較像是預期最後誰當選的勢，很高興看到未來事件交易所交易價格的趨勢上，支持度和看好度已雙雙開始出現擴大差距狀況，希望很快的進入到全面拉開差距，也讓市民了解桃園需要再創黃金8年的大進化，期待最後可以有好成績。

記者又問，未來選戰主軸如何準備。鄭運鵬回答，對他來說選舉沒有空戰陸戰的差別，團隊要告訴市民政策規劃，讓市民可以信任這一個政府可以像桃園市長鄭文燦一樣清廉有操守、值得信任，其實空戰和陸戰是一致的，團隊是全面在進行。（編輯：張銘坤）1111003

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