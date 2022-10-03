台灣國境將開放 蘇揆歡迎國際朋友前來共見美好

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行政院長蘇貞昌（前排左3）與民進黨新北市長參選人、大肚山產業創新基金會榮譽董事長林佳龍（前排右2）等人3日到台北新板希爾頓酒店，出席大肚山產業跨域創新高峰論壇。中央社記者王鴻國攝 111年10月3日

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（中央社記者王鴻國新北3日電）行政院長蘇貞昌今天出席大肚山業跨域創新高峰論壇表示，台灣守住COVID-19疫情，隧道已走到盡頭，國境就要開放，台灣一定能走出去，歡迎世界各國朋友到台灣共見台灣的美好。

蘇貞昌今天到新北市台北新板希爾頓酒店出席大肚山產業跨域創新高峰論壇，他致詞時以新板特區的建設為例指出，一個市長是可以改變一個城市，林佳龍在台中市長任內，台中是工具機、精密精械、自行車等製造業的產業重鎮，於是組成大肚山產創基金會。

蘇貞昌表示，在業者共學共創，串連彼此需要後，產業有了非常大的發展，這可以看出林佳龍眼光及格局，進而埋下產業成功的種子。

台灣的土地及人口，蘇貞昌指出，雖都不是世界上最多，但在有很強的人才及產業下成為第16大貿易國，在總統蔡英文領導下，這3年新設擴建7個科學園區，擴增水電建設及在大學培養人才，並申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

蘇貞昌表示，在中央及地方舉國努力，雖然國際有戰爭影響，並受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及極端氣候衝擊，但台灣在最難的時代衝出最好的成績，去年經濟成長率是11年來最高，台灣還守住疫情，隧道已經走到盡頭，國境就要開放，台灣一定能走出去，歡迎世界各國朋友到台灣共見台灣的美好。

民進黨新北市長參選人、大肚山產業創新基金會榮譽董事長林佳龍致詞指出，產業界與政府共同面對到「5+2產業創新」及「六大核心戰略產業」，目標完全一致，都在尋找台灣產業經濟的新未來，新北市地大人多，也是科技產業的生產基地，但新北沒有相對應的布局。

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他表示，新北既然叫做「New Taipei」，一定要比台北新，新北作為首都圈的軸承，要帶動首都圈整體運轉，新北市緊鄰台北、基隆、桃園，首都圈也連接到竹科，是產業創新的走廊，首都圈最重要的優勢就是有海空雙港，桃園機場、松山機場及台北港、基隆港。

林佳龍指出，新北先天條件良好，因此提出雙港六星產業計畫，與台北構成雙子星城市，透過海空雙港改變新北的產業軸線，新北要有新都心及自己的捷運，高快速道路立體化。期待未來能在地方上與產學界及中央政府合作，讓新北市在產業與科技上繼續突破與超越。（編輯：戴光育）1111003