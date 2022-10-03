接見世台基金會訪團 游錫堃：守土衛國是台灣精神

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（中央社記者范正祥台北3日電）立法院長游錫堃今天接見世台聯合基金會訪問團一行時表示，世界關心台海和平，「守土衛國」是台灣精神，堅定保護家園。

以台商為主體的世台聯合基金會（STUF United Fund）訪團一行由董事長陳秋貴率領，今天參訪立法院並拜會游錫堃，立法院秘書長林志嘉、僑務委員會副委員長呂元榮等人在場。

游錫堃致詞時推崇世台聯合基金會成員多年來在海外努力打拚，事業成功，於他鄉占有一席之地，非常不容易，同時還在國際行善、樂善好施、熱心公益，且更不忘關心台灣，時常幫助台灣大力推展外交，他代表立法院向大家致上敬意。

他說，台灣人在國際行善，就是在替台灣鋪路做事，世界民主國家更相挺台灣。

游錫堃在接見過程指出，台灣經濟、科技受到全球稱讚，抗疫表現也不錯，但台灣面臨的挑戰，就是常常遭到中共霸凌，對岸機艦環繞台灣周邊製造緊張；世界關注台海情勢，台灣要堅定保護自己的家園。

另外，游錫堃也向世台聯合基金會訪團表示，基金會未來在國際場域如果遇有外國關心台灣自我防衛意識時，要幫台灣告訴外國，「守土衛國」是台灣精神。

游錫堃指出，今年國慶主題是「守土衛國你我同行」，這就是台灣精神，期盼包括世台聯合基金會在內，大家發揮影響力，將此向國際宣揚，讓世人知道。（編輯：林克倫）1111003