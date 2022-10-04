台灣政策法提軍援 邱國正：若有國外資金會妥為應用

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（中央社記者游凱翔台北4日電）美國參議院外委會通過的台灣政策法案內容包括將軍事援助台灣，國防部長邱國正今天指出，樂見其成，但各國建軍備戰有一定模式，他可以保證建軍備戰不會有任何變化，若有國外資金挹注會妥為應用。

立法院會上午邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國家發展委員會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過，並備質詢。

無黨籍立委黃國書質詢，中共軍機逾越台灣海峽中線次數增加，且水面艦活動也更多，美國也對此相當關注，國防部面對這樣「新常態」該如何因應。

邱國正指出，「現在已變成新常態」，早期在台灣北方及南方雖然有中共機艦，頻次及數量沒有這麼頻繁，但這幾個月來，不管是頻次、數量，甚至範圍也有大幅度變化，這樣的狀況是依照當前環境因素並掌握在對方手裡；邱國正強調，國軍對此都有相對應應處方式，也會變通，因為戰術戰法並非一成不變，現在已正調整中。

黃國書詢問，美方提出的台灣政策法中提到將軍事援助台灣，若此法通過，對台灣實質幫助為何，是否會擴大軍購，台灣該如何因應。

邱國正回應，樂見其成美國的幫助，但各國建軍備戰有一定模式，他可以保證建軍備戰不會有任何變化，若有國外資金挹注會妥為應用。

蘇貞昌也提到，在總統蔡英文領導下，台灣與美國的關係堅若磐石，對於美國的作為他表示感謝，但國家還是要靠自己防衛及防守，「自助才得人助」，一定要抱持備戰不求戰、不畏戰的態度，努力堅守自由民主及台灣人民的生活方式。（編輯：謝佳珍）1111004