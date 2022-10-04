雙城論壇態度 蔣萬安：保持溝通 避免衝突升高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北4日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今被問及雙城論壇態度時表示，保持既有溝通管道、避免誤判跟衝突升高，並說今天恭祝中壇元帥聖誕千秋，也誓言以性命拚上欺負台灣的人。

民進黨台北市長參選人陳時中接受聯合報專訪時批評中國就像流氓，稱「人家流氓在你面前走來走去，你還說沒關係要去奉茶，你看你的鄰居會怎麼想？鄰居會想說是不是他不在乎，所以也不需要管他那麼多」。

蔣萬安今天參拜社子島坤天亭「恭祝中壇元帥（三太子）聖誕千秋」，接受媒體聯訪時被問及此事及對雙城論壇態度。

蔣萬安表示，是保持既有溝通管道、避免誤判跟衝突升高；此外，蔣萬安還以台語表示「也跟太子爺發誓 ，要是有人敢欺負台灣，我絕對拚上性命跟他輸贏到底」，展現正港台灣人精神氣魄及抵抗外侮決心。

媒體提問是否找前高雄市長韓國瑜站台，以及北北基桃是否會有大造勢等。蔣萬安回應，會與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、國民黨基隆市長參選人謝國樑、國民黨桃園市長參選人張善政等人，密切討論區域治理、跨縣市合作等，這部分都有相關安排。

媒體追問競選總部及募款問題，蔣萬安說，北市12區後援會已陸續成立，都有規劃、時機適當就會跟大家說明，而他不像對手有龐大的資源跟經費，就是一步一腳印爭取民眾支持。（編輯：張銘坤）1111004