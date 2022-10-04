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張善政：籌備北台灣聯合造勢 另有邀韓國瑜站台

2022/10/4 13:03（10/4 13:21 更新）
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國民黨桃園市長參選人張善政（右）4日接受媒體聯訪表示，北台灣聯合造勢非常重要，團隊正在聯絡協調，看什麼時間是最好的，並指出團隊也有聯絡前高雄市長韓國瑜，準備在最好的時間邀請站台。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月4日
國民黨桃園市長參選人張善政（右）4日接受媒體聯訪表示，北台灣聯合造勢非常重要，團隊正在聯絡協調，看什麼時間是最好的，並指出團隊也有聯絡前高雄市長韓國瑜，準備在最好的時間邀請站台。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月4日
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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，北台灣聯合造勢非常重要，團隊正在聯絡協調，看什麼時間是最好的，他說團隊目前有聯絡前高雄市長韓國瑜，準備在最好的時間邀請站台。

張善政上午在北區競選總部接受媒體聯訪，他也提醒桃園民眾，「民進黨執政的這幾年，台灣有變得比較好嗎？」所以這次的造勢請桃園鄉親務必站出來相挺，「因為你今天不站出來，過一陣子民進黨就讓你站不出來。」

對於有媒體報導，競總募款時受到外在壓力。張善政說，「我覺得這個非常符合民進黨的惡質作風」。他也呼籲所有的金主或企業，不要被惡質選風恐嚇到、不要屈服，一起來對抗惡質選風。

張善政表示，聽說最近坊間流傳民進黨散布的一些謠言，說張善政當選以後，要取消65歲以上老人家的健保補助，甚至取消三節禮金。他特別跟長者鄉親們聲明保證，當選後不會削減一毛錢的老人福利，甚至準備對重陽敬老禮金提高新台幣500元，當做對老人家尊敬的表示。（編輯：李錫璋）1111004

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