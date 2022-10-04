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吟詩回首台灣民主路 游錫堃：得來不易應堅定捍衛

2022/10/4 13:42
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（中央社記者陳俊華台北4日電）立法院長游錫堃今天表示，台灣民主得來不易，應該堅定捍衛。其中，民眾防衛意識很重要，台灣精神是護國良方，面對強權霸凌，更是要自助人助。

游錫堃上午受邀前往國立台灣師範大學台灣史研究所，演講「詩說台灣民主路」。他從武裝抗日時期開始，談起台灣追求民主的坎坷過程，並以台語吟唱多首詩詞，最後分享自己所作的詩「回首台灣民主路」

游錫堃說，台灣追求民主的路非常坎坷，真正衝破黨禁是1987年解嚴後，台灣的民主是最近20、30年的事，但「追求民主」則已經有101年，一般是從1921年林獻堂發起台灣議會設置請願運動開始算起，因此他從日本接收台灣、武裝抗日相關的詩說起。

游錫堃表示，他整理後推出了華人世界第一本以民主理念作為主軸的詩集，目的是詩說民主緣由、傳承本土語言、豐富文學修養、普及歷史常識等。

游錫堃指出，武裝抗日時期，是台灣追求民主的基礎，其中，簡大獅是台灣抗日三猛之一，他在現場即席演唱江蘇進士錢振鍠所做「弔簡大獅」，表達對抗日英雄簡大獅的敬意。

游錫堃依序談到「士子抉擇」、「民主啟蒙」與「自由幻滅」、「白色恐怖」等各時期，並分享自己所作的詩，例如「民主薪盡火傳」：「雷震牢災萬士驚，雨新堅忍續經營；護身棄政紛紛退，弘道承擔步步阬；薪盡火傳傳至理，薯衰枝湠湠群英，啟蒙世代千秋夢，黨外圓山眾志成。」

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游錫堃最後分享他作的詩「回首台灣民主路」，講述台灣先賢百年來追求民主的艱辛：「武裝抗日力凋消，轉進啟蒙迎世潮。帝國陳情爭自治，街庄演講渡靈苗。辛年議運開新局，乙歲民權得越超。屠戮戒嚴皆歷盡，百年回首路蕭蕭。」

游錫堃說，台灣民主得來不易，應該堅定捍衛，其中，民眾防衛意識很重要，台灣精神是護國良方，面對強權霸凌，更是要自助人助。（編輯：翟思嘉）1111004

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