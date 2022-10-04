遭疑預算招標規避採購法 陳吉仲：若有早就一槍斃命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、王揚宇台北4日電）國民黨立委曾銘宗今天在立法院會質詢指出，農委會今年度廣告行銷費用疑將預算「化整為零」給特定媒體，規避政府採購法。農委會主委陳吉仲則否認，表示若有曾銘宗所說情況，他早就「一槍斃命」。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國家發展委員會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過並備質詢。

國民黨立委曾銘宗今天質詢指出，農委會今年編列約新台幣1.4億元廣告行銷費用，1到8月花5341萬元，其中凱絡媒體493萬元占9%、民視1033萬元占19%、三立1061萬元占20%，質疑公務預算都給三立與民視。

曾銘宗指出，根據農委會自行公開的預算資料，民視預算被拆成69筆，每筆約14萬元，三立的預算則被拆成123筆，每筆約8.6萬，質疑陳吉仲下指導棋，將預算「化整為零」，規避政府採購法公開招標規定。

陳吉仲表示，農委會都合法支用，並依規定辦理招標，會提供更完整資訊，認為曾銘宗可能誤解；每一筆宣傳都是在照顧農漁民，若有曾銘宗所說情況，他早就「一槍斃命」，怎麼會還站在備詢台。

曾銘宗連番痛批，指陳吉仲膽子大亂花錢，連主計長朱澤民等人都對陳吉仲頭痛。

陳吉仲表示，預算不可能是像曾銘宗所說化整為零，招標一次就是全部，每一年就出去，怎麼可能分成一筆一筆。

曾銘宗追問，如果預算如他所言是化整為零發包，陳吉仲是否要下台，並表示他甚至可以告發陳吉仲圖利。

陳吉仲並未正面回應下台與否，但多次重申待院會結束後，他會提供完整資訊；至於曾銘宗稱要告發，他表示，若他有圖利歡迎去告。

民進黨立委鍾佳濱質詢提到，剛剛曾銘宗提出很多問題，如果宣導經費平均除下來，好像一筆未達10萬元，到底有沒有規避採購法規定。

陳吉仲說，農委會依照規定，每個月都要提報相關的媒體文宣資料給立法院，每一筆都提報，招標也完全依照規定來做，百分之百沒有所謂的化整為零。（編輯：蘇龍麒）1111004