立委質疑政策宣導規避採購法 農委會反駁

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）農委會今天表示，針對立委曾銘宗質疑農委會執行政策宣導計畫，將預算化整為零規避政府採購法規定；實則農委會絕非將預算化整為零成為個別採購項目，乃根據立法院決議辦理。

農委會今天發布新聞指出，為使政府預算公開透明，民眾得以監督，立法院在民國100年審議中央政府總預算時通過決議，要求各部會「於預算執行時有預算法第62條之1所定『政策宣導』之『廣告』者，應按月將預算動支情形予以彙整，透過網際網路予以公開，並函送立法院相關委員會」。

農委會並說，上述預算動支情形包含「廣告之主要內容、刊登或播出時間、次數及其金額、託播對象等」。

農委會重申，立委曾銘宗質詢所持的資料，就是農委會依據此決議事項按月彙整的資料，並符合採購程序規定內的計畫工作，並非將預算化整為零的個別採購項目。

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農委會補充，農委會是依據預算法第62之1條規定辦理相關政策宣導計畫，於預算書表內專項編列妥適政策宣導經費及金額後據以辦理。

農委會說明，111年度政策宣導法定預算約為新台幣1.17億元，各項計畫工作皆依據政府採購法規定，由得標廠商執行相關工作，重點包含重要動植物疫病防堵、農業保險、農民職災保險、農民休儲金、畜禽產業結構調整等各項政策行銷宣導。（編輯：張芷瑄）1111004