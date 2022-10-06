更多編輯台推薦新聞：
次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人
運動

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人

動畫瑞克和莫蒂藏玄機 閃現香港反送中運動密碼
國際

動畫瑞克和莫蒂藏玄機 閃現香港反送中運動密碼

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機
科技

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉4/300
首頁 / 政治

張善政：運動中心淹水可能造成受傷 絕非小問題

2022/10/6 12:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園6日電）國民黨桃園市議員指控，中壢國民運動中心因下雨淹水。國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，市民可能受傷的事，絕對不是小問題，相關單位應該詳細說明，而不是迴避問題。

張善政上午出席原住民族後援會成立大會時公布原民政見，他表示，會結合市府和業界資源，照顧原住民在偏鄉的教育，此外，也會建立一個運動跟音樂的人才培養中心，讓原住民的專長能發揮，原住民相關的自治條例，也會進行檢討、改進。

媒體詢問，有國民黨桃園市議員昨天指控，中壢國民運動中心因下雨淹水，張善政也質疑相關的工程品質，但桃園市政府體育局澄清，淹水是今年7月5日豪大雨時所拍攝的畫面，並非昨天的現場實況。

張善政表示，「他們就是永遠在逃避問題」，針對市議員提出來的事情，應該舉證、說明問題在哪，而不是說沒有這回事，「市議員怎麼會無的放矢？」

媒體詢問，針對藍營提出運動中心的問題，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬認為是小題大作。張善政表示，市民可能受傷的事，絕對不是小問題，魔鬼藏在細節裡，難道要等房子垮了才算大問題嗎？

媒體詢問，是否有打算找前高雄市長韓國瑜站台？國民黨內部是否有爭議？張善政表示，不覺得會有什麼好爭議的，他和韓國瑜一直都有保持聯絡。（編輯：李錫璋）1111006

張善政
張善政質疑工程品質 鄭運鵬：選情急才小題大作 振興桃園觀光第2彈 張善政：打造體驗式旅遊城市
韓國瑜
與韓國瑜會面引關注 柯志恩：還是會走自己的路 與韓國瑜見面 柯志恩：談高雄未來及彼此家人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
柯文哲稱抗時中保台北 陳時中：應抗共不抗中