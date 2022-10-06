張善政：運動中心淹水可能造成受傷 絕非小問題

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（中央社記者葉臻桃園6日電）國民黨桃園市議員指控，中壢國民運動中心因下雨淹水。國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，市民可能受傷的事，絕對不是小問題，相關單位應該詳細說明，而不是迴避問題。

張善政上午出席原住民族後援會成立大會時公布原民政見，他表示，會結合市府和業界資源，照顧原住民在偏鄉的教育，此外，也會建立一個運動跟音樂的人才培養中心，讓原住民的專長能發揮，原住民相關的自治條例，也會進行檢討、改進。

媒體詢問，有國民黨桃園市議員昨天指控，中壢國民運動中心因下雨淹水，張善政也質疑相關的工程品質，但桃園市政府體育局澄清，淹水是今年7月5日豪大雨時所拍攝的畫面，並非昨天的現場實況。

張善政表示，「他們就是永遠在逃避問題」，針對市議員提出來的事情，應該舉證、說明問題在哪，而不是說沒有這回事，「市議員怎麼會無的放矢？」

媒體詢問，針對藍營提出運動中心的問題，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬認為是小題大作。張善政表示，市民可能受傷的事，絕對不是小問題，魔鬼藏在細節裡，難道要等房子垮了才算大問題嗎？

媒體詢問，是否有打算找前高雄市長韓國瑜站台？國民黨內部是否有爭議？張善政表示，不覺得會有什麼好爭議的，他和韓國瑜一直都有保持聯絡。（編輯：李錫璋）1111006