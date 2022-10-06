陳時中自評防疫85分 蔣萬安：對死者家屬殘酷

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（中央社記者林長順台北6日電）民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫分數85分、疫苗採購至少90分。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，陳時中自我感覺良好，聽在染疫死亡民眾的家屬耳中，非常殘酷。

蔣萬安今天舉辦競選歌曲發布會，他在接受媒體聯訪時作上述表示。

蔣萬安指出，過去2年多，陳時中與指揮中心的表現，是否符合國人期待，民眾的眼睛是雪亮的，無論是缺防疫物資、阻擋BNT、護航高端、染疫死亡民眾遺體限時火化等，大家都記得很清楚，也是家屬心中永遠的痛。

蔣萬安說，日本昨天宣布開放中國科興疫苗施打者可免PCR赴日，國人施打高端疫苗，卻仍需先花新台幣3500元做PCR才可造訪日本，當時他提出的很多質疑，現在事實勝於雄辯。民眾一定會在這次選舉，針對民進黨政府防疫期間諸多政治凌駕專業的作法，用選票表達憤怒。

針對前國大代表黃澎笑質疑從政與中共總書記習近平有關，蔣萬安說，這種周玉蔻式的抹紅抹黑，民眾真的已經非常厭惡，台北市民要看的是政策牛肉，誰能夠帶給台北市民更好的生活，這才是台北市民真正關心的。

此外，蔣萬安上午也與社會住宅推動聯盟會面。媒體問及先前提出青銀換居政策，究竟要如何提升長輩參與意願。蔣萬安表示，今天跟很多NGO夥伴對話，就是希望未來透過公私協力，結合民間的力量，化被動為主動，積極媒合長輩，告訴長輩，參加青銀共居不需要離開原本熟悉的區域。

蔣萬安指出，社宅完工後會保留一定戶數給長輩們，會有新的環境、有電梯，讓長輩們感受到生活品質全面提升；同樣的，也要主動向年輕朋友宣傳，讓他們知道整修改建的公寓，居住環境有改善、空間符合大家需求，租金也會便宜可負擔。（編輯：李錫璋）1111006