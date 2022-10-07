更多編輯台推薦新聞：
鄭怡靜成功關門 台灣女團世桌團體賽挺進4強篤定有牌
運動

鄭怡靜成功關門 台灣女團世桌團體賽挺進4強篤定有牌

安妮艾諾直書生命經驗 成諾貝爾文學獎第17名女性得主
文化

安妮艾諾直書生命經驗 成諾貝爾文學獎第17名女性得主

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

布達佩斯慶雙十 劉世忠高唱匈牙利名曲

2022/10/7 08:02（10/7 08:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林6日專電）駐匈牙利代表處昨天以酒會慶祝雙十國慶，駐匈牙利代表劉世忠別出心裁演唱匈牙利名曲「秀髮閃耀珍珠光芒的女孩」，獲得全場喝采。

今年雙十國慶酒會5日晚在布達佩斯多瑙河畔的歷史建物「維加多音樂廳」（Vigadó Concert Hall）舉行，共有200多位匈牙利政要、國會議員、僑界、學界、媒體代表參加。

劉世忠致詞時首先舉美食、美酒外交、華語文學習中心為例，說明台灣文化的軟實力，接著指出台灣如何展現人溺己溺精神，與匈牙利最大慈善組織「匈牙利教會救援」（Hungarian Interchurch Aid）合作成立烏克蘭難民服務中心。

劉世忠並感謝匈牙利國會友台小組主席提巴（István Tiba）等多名議員支持台灣參與國際組織，接待立法委員來訪。

他說，在歐盟國家當中，台商投資匈牙利的金額排名第2，僅次於荷蘭，雙邊經貿潛力無窮；堅持自由、民主等普世價值的台灣是可靠的夥伴，期盼兩國在經貿、文化、學術等領域深化合作。

最後，劉世忠在吉他的伴奏下，演唱匈牙利樂團Omega1969年發表的歌曲「秀髮閃耀珍珠光芒的女孩」（Gyöngyhajú lány）；在共黨統治期間，這首歌曾撫慰渴望自由的匈牙利人，被民間視為是帶領匈牙利走出黑暗、迎向光明的「國歌」。

現場賓客聽到這首名曲時，情不自禁跟著打節拍合唱，最後全場歡呼，為劉世忠的致詞畫下美好句點。（編輯：郭中翰）1111007

劉世忠
金曲獎尋人啟事樂團赴匈牙利 撫慰烏克蘭難民 台灣歐銀科索沃青年計畫 駐匈代表劉世忠受邀啟動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族