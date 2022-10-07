新德里雙十國慶酒會 逾400友人出席挺台

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（中央社記者林行健新德里6日專電）中華民國駐印度代表處今天在新德里舉辦雙十國慶酒會，印度各界與台商逾400人參加，展現對台灣的支持。駐印度代表葛葆萱期盼台灣與印度未來合作更上一層樓。

之前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦兩年，代表處在印度疫情緩和之際在德里凱悅飯店（Hyatt Regency Delhi）舉行國慶酒會，印度政府官員、外交使節、商界人士、智庫學者、台商以及其他印度友人逾400人參加，人數超出預期。

葛葆萱致詞時感謝所有協助促進台印度關係的人士，表示在各自的新南向政策與東進政策下，兩國有許多交集，未來雙方可在貿易與投資、教育及科技等領域更進一步合作。

他說，台灣將努力維護民主的生活方式，呼籲全球理念相近國家與台灣共同捍衛台灣海峽的和平與穩定，以確保印度太平洋區域的自由與開放，維護以法治為基礎的國際秩序。

捷克駐印度大使吉格瓦（Eliska Zigova）接受中央社訪問時，就國慶日向台灣人民表示祝賀，並強調捷克是台灣的朋友，非常樂意在政策、文化與經濟等領域與台灣合作。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）受訪時盛讚台灣在人力資源發展、民主化、經濟及科技等方面的成就，特別是這些成就是在很短的時間內達成。

活動上，葛葆萱也為17名在印度台灣教育中心服務的華語教師頒發感謝狀，感謝他們遠來印度教授華文，特別是在鄉下地區，讓數以萬計的印度學生認識華語文以及台灣文化。

駐印度代表處準備了噶瑪蘭威士忌供賓客品嚐，此外還有兩家廠商現場製作台式珍珠奶茶，同樣受到歡迎。

另方面，印度快報（The Indian Express）與政治家日報（The Statesman）今天刊出慶祝中華民國111年國慶特刊，介紹台灣在資訊與數位、網路、國防、再生能源、精準醫療等產業的成就，讓印度民眾更加瞭解台灣。（編輯：郭中翰）1111007