更多編輯台推薦新聞：
諾貝爾文學獎得主安妮艾諾：深信人民改變力量
文化

諾貝爾文學獎得主安妮艾諾：深信人民改變力量

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見
文化

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
飛彈試射動作頻頻 外媒解析北韓盤算與實力
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨1/300
首頁 / 政治

力挺18歲公民權 朱立倫上街宣講請民眾支持

2022/10/7 19:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北7日電）18歲公民權修憲案公民複決將於11月26日投票，國民黨主席朱立倫今天下午在台北街頭全力拉票。他說，18歲公民權需要大家一起努力，投下同意票，給年輕人一個機會，讓更多年輕人成為社會的中堅。

縣市長選舉將於11月26日進行投票，同時也將進行18歲公民權修憲案複決，朱立倫今天下午與國民黨青年部的年輕人、國民黨台北市議員王鴻薇，一起到台北市政府轉運站外，向路過民眾懇託支持18歲公民權。

朱立倫表示，這次11月26日的選舉，不是只有選縣市長、議員，還有一項重要的公投，就是能夠落實18歲公民權，這也是國民黨最早提出的，國民黨長期的主張，就是要讓年輕人在18歲時，除了能夠考駕照外，也能夠有投票的權利；希望每位市民這次出來投票時，不要忘了18歲公民權，能夠支持、同意18歲公民權。

朱立倫強調，希望大家在11月26日都能出來投票，18歲公民權需要大家一起來努力，投下同意票，給年輕人一個機會，讓更多年輕人成為社會的中堅；國民黨這次在全台提名了153位年輕世代的參選人，這就是要展現一棒接一棒、一代接一代，要給年輕人機會。

朱立倫現場也不忘為國民黨提名的北北基桃市長參選人拉票，朱立倫說，國民黨在全台各地提名的都是最棒的參選人，像是台北市長參選人蔣萬安，不但年輕、專業，且富有國際觀，擔任過2屆立委，相信未來是能夠將台北變好的市長，拜託大家能夠支持蔣萬安，也能夠讓國民黨的議員參選人，都能夠順利當選。

朱立倫也說，除了台北市能夠支持蔣萬安外，新北市的朋友則是能夠支持侯友宜連任，在轉運站現在要回桃園的民眾，也請支持國民黨的市長參選人張善政、要回基隆的民眾請支持市長參選人謝國樑。（編輯：蘇龍麒）1111007

朱立倫
竹市苗栗選情緊繃 朱立倫合體參選人籲支持正藍軍 朱立倫：面對國安國防議題 國民黨不會缺席
蔣萬安
台北市長候選人11/5電視辯論 蔣萬安：讓市民了解政見 台北市長候選人11/5電視辯論 陳時中盼導向正向選舉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
遭鍾東錦陣營質疑出賣藍營 謝福弘：模糊焦點