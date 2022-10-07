力挺18歲公民權 朱立倫上街宣講請民眾支持

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）18歲公民權修憲案公民複決將於11月26日投票，國民黨主席朱立倫今天下午在台北街頭全力拉票。他說，18歲公民權需要大家一起努力，投下同意票，給年輕人一個機會，讓更多年輕人成為社會的中堅。

縣市長選舉將於11月26日進行投票，同時也將進行18歲公民權修憲案複決，朱立倫今天下午與國民黨青年部的年輕人、國民黨台北市議員王鴻薇，一起到台北市政府轉運站外，向路過民眾懇託支持18歲公民權。

朱立倫表示，這次11月26日的選舉，不是只有選縣市長、議員，還有一項重要的公投，就是能夠落實18歲公民權，這也是國民黨最早提出的，國民黨長期的主張，就是要讓年輕人在18歲時，除了能夠考駕照外，也能夠有投票的權利；希望每位市民這次出來投票時，不要忘了18歲公民權，能夠支持、同意18歲公民權。

朱立倫強調，希望大家在11月26日都能出來投票，18歲公民權需要大家一起來努力，投下同意票，給年輕人一個機會，讓更多年輕人成為社會的中堅；國民黨這次在全台提名了153位年輕世代的參選人，這就是要展現一棒接一棒、一代接一代，要給年輕人機會。

朱立倫現場也不忘為國民黨提名的北北基桃市長參選人拉票，朱立倫說，國民黨在全台各地提名的都是最棒的參選人，像是台北市長參選人蔣萬安，不但年輕、專業，且富有國際觀，擔任過2屆立委，相信未來是能夠將台北變好的市長，拜託大家能夠支持蔣萬安，也能夠讓國民黨的議員參選人，都能夠順利當選。

朱立倫也說，除了台北市能夠支持蔣萬安外，新北市的朋友則是能夠支持侯友宜連任，在轉運站現在要回桃園的民眾，也請支持國民黨的市長參選人張善政、要回基隆的民眾請支持市長參選人謝國樑。（編輯：蘇龍麒）1111007