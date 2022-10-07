關島駐處復處後首場大型國慶酒會 總督出席同慶

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（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）雙十國慶將至，駐關島辦事處今晚舉行2020年10月復處以來首場大型實體國慶酒會，包括關島總督古蕾露等300多人出席，並由關島查莫洛原住民傳統祈福歌為活動揭開序幕。

駐關島辦事處發布新聞稿指出，今晚舉行復處以來首場大型實體國慶酒會，包括關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）等300多位關島政、商、學、僑界人士出席。

辦事處表示，酒會由關島查莫洛原住民傳統祈福歌為活動揭開序幕，現場還有團體表演查莫洛原住民舞蹈及爵士樂，歡慶中華民國（台灣）111歲生日。

駐關島辦事處處長陳盈連致詞表示，自復處以來，積極推動台灣與關島的經濟、農業、高科技、健康、空運及教育等領域的交流，包括促成關島分別與桃園市及台中市締結姊妹協定，舉辦「台灣-關島經濟高峰會」及「台灣-關島教育高峰會」，也促成台灣廠商捐贈智慧醫療平台給關島紀念醫院、國立中興大學獸醫學系派遣義診團協助關島執行流浪動物絕育計畫等。

古蕾露頒贈國慶賀狀祝賀台灣生日快樂並表示，關島政府將持續與駐關島辦事處合作，推動各項領域合作及台灣觀光客赴關島旅遊。

此外，辦事處指出，關島議會副議長巴恩斯（Tina Rose Muña Barnes）也提案通過決議，支持台灣參與即將舉行的「國際刑警組織」（INTERPOL）第90屆大會及「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第27次締約方會議。（編輯：林憬屏）1111007