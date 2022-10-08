撤銷徐耀昌黨籍案 國民黨考紀會擬20日開會討論

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨苗栗縣黨部做出撤銷縣長徐耀昌黨籍建議案，國民黨考紀會暫定20日開會討論，但黨高層目前尚未對此事有任何想法，考紀會成員今天也說，是否能順利開會，還是要看出席人數是否過半。

苗栗縣議長鍾東錦登記參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，徐耀昌近日公開為鍾東錦站台輔選，國民黨苗栗縣黨部5日召開考紀委員會，作出「撤銷黨籍」處分建議，將呈報黨中央考紀委員會討論。

國民黨中央考紀會成員今天透露，中央已通知考紀會成員，預計20日召開考紀會，討論黨員違紀案，近日有收到來自各地方黨部的相關違紀案，屆時都會一併討論，當然也包括苗栗縣黨部建議撤銷徐耀昌黨籍案，但當天是否能順利開會，要看出席人數是否過半。

徐耀昌公開為鍾東錦站台，國民黨提名的苗栗縣長參選人謝福弘表示，徐耀昌此舉違反黨紀，辜負黨多年的栽培；黨中央表示中央考紀會會進一步討論，做出適切處分，黨主席朱立倫則表示不評論正在進行的單一事件。

據了解，黨內高層關切的是，如果此時開鍘徐耀昌，恐會給鍾東錦在選戰策略上添加柴火，衝擊國民黨在苗栗的選情。

有黨內人士研判，目前進入選戰白熱化階段，黨中央應不會立即處理徐耀昌黨籍案，等到選後再處理，似有事緩則圓的意味，希望能讓紛爭與傷害降到最低。（編輯：郭無患）1111008