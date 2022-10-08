更多編輯台推薦新聞：
與麟洋配同當選十大傑出青年 炎亞綸：台灣思想自由讓我突破框架
生活

與麟洋配同當選十大傑出青年 炎亞綸：台灣思想自由讓我突破框架

諾貝爾文學獎得主安妮艾諾：深信人民改變力量
文化

諾貝爾文學獎得主安妮艾諾：深信人民改變力量

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨1/300
首頁 / 政治

撤銷徐耀昌黨籍案 國民黨考紀會擬20日開會討論

2022/10/8 12:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨苗栗縣黨部做出撤銷縣長徐耀昌黨籍建議案，國民黨考紀會暫定20日開會討論，但黨高層目前尚未對此事有任何想法，考紀會成員今天也說，是否能順利開會，還是要看出席人數是否過半。

苗栗縣議長鍾東錦登記參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，徐耀昌近日公開為鍾東錦站台輔選，國民黨苗栗縣黨部5日召開考紀委員會，作出「撤銷黨籍」處分建議，將呈報黨中央考紀委員會討論。

國民黨中央考紀會成員今天透露，中央已通知考紀會成員，預計20日召開考紀會，討論黨員違紀案，近日有收到來自各地方黨部的相關違紀案，屆時都會一併討論，當然也包括苗栗縣黨部建議撤銷徐耀昌黨籍案，但當天是否能順利開會，要看出席人數是否過半。

徐耀昌公開為鍾東錦站台，國民黨提名的苗栗縣長參選人謝福弘表示，徐耀昌此舉違反黨紀，辜負黨多年的栽培；黨中央表示中央考紀會會進一步討論，做出適切處分，黨主席朱立倫則表示不評論正在進行的單一事件。

據了解，黨內高層關切的是，如果此時開鍘徐耀昌，恐會給鍾東錦在選戰策略上添加柴火，衝擊國民黨在苗栗的選情。

有黨內人士研判，目前進入選戰白熱化階段，黨中央應不會立即處理徐耀昌黨籍案，等到選後再處理，似有事緩則圓的意味，希望能讓紛爭與傷害降到最低。（編輯：郭無患）1111008

徐耀昌
苗栗幸福旅遊節 單筆消費500元可抽最大獎休旅車 苗栗縣鼓勵施打疫苗 醫療院所雙十連假加開專診
鍾東錦
遭鍾東錦陣營質疑出賣藍營 謝福弘：模糊焦點 竹市苗栗選情緊繃 朱立倫合體參選人籲支持正藍軍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
青年年所得創高 藍：高物價買不起房才是現況