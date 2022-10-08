美國佛州遭颶風侵襲 台灣捐贈30萬美金助重建

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（中央社記者游凱翔台北8日電）外交部今天表示，美國佛羅里達州日前遭颶風侵襲，造成嚴重災情，為協助當地政府及災民救災重建，台灣政府決定捐贈美金30萬元協助賑災，發揮「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙」的人道關懷精神。

外交部上午發布新聞稿表示，伊恩颶風9月28日登陸侵襲美國佛州，造成嚴重災情，佛州西南地區嚴重淹水、房屋損毀、道路橋梁斷裂、超過百人死亡及250萬戶停電。

外交部指出，為協助當地政府及災民進行救災及重建工作，台灣政府決定捐贈美金30萬元協助賑災，以實際行動幫助當地災民。

外交部說明，捐款由台灣駐邁阿密辦事處長紀欽耀於美東時間6日代表台灣政府宣布捐贈，佛州方面則由副州長努涅斯（Jeanette Nunez，另譯：儒涅絲）代表接受，相關款項將存入佛州州政府成立的「佛州救災基金」（Florida Disaster Fund）賑災專戶。

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外交部提到，努涅斯感謝台灣政府及人民的溫暖善舉，重申台灣為佛州及美國的重要夥伴，雙方共享自由及民主等普世價值，未來將持續深化雙方的友好關係。

外交部也強調，台美關係友好、人民情誼深厚，台灣與佛州締結姊妹關係已30年，此次佛州災區受創甚深，且造成諸多災民流離失所，台灣政府與人民對佛州遭逢颶風重創感同身受，並在第一時間迅速伸出援手，發揚「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙」的人道關懷精神，也盼這份來自台灣的愛心，能協助佛州風災災民能早日重建家園，恢復正常生活。（編輯：郭無患）1111008