全民運開幕 蔡總統邀大家來嘉義看國慶焰火

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111年全民運動會開幕典禮8日晚間在嘉義縣田徑場盛大舉行，總統蔡英文等人以平板電腦象徵性點燃聖火後讓典禮活動達到最高潮，現場煙火迸發、點亮夜空。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月8日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）111年全民運動會今晚開幕，總統蔡英文蒞臨致詞表示，感謝嘉義縣用在地的人情味招待來自全國的選手，10日國慶焰火就在此，還有無人機表演，邀民眾來「嘉」賞美景、吃美食。

全民運今晚在嘉義縣立田徑場開幕，由行政院長蘇貞昌擔任大會會長，來自全國各縣市選手，包括新南向5人足球賽外籍球員超過1萬2000人參與。

蘇貞昌致詞表示，要健康就要運動，舉辦全民運不在競爭，而是鼓勵全民運動，6歲到90歲都可以參與，嘉義縣是以辦喜事的心情來辦全民運，連唱國歌都不一樣，還融入鄒族的曲調。

蔡總統致詞說，全民運的目的是建立全民運動風潮，參與的選手也都身經百戰，包括今年參加美國伯明罕世界運動會女子拔河摘金的選手，預祝大家在賽場上爭取到最高的榮譽。

蔡總統說，感謝嘉縣用在地人情味，招待來自全國的選手、裁判，國慶焰火後天將在此施放，還有無人機表演，邀全國民眾來「嘉」賞美景、吃美食。蔡總統並宣布全民運開始。

全民運開幕典禮在蔡總統、蘇貞昌與嘉義縣長翁章梁，以平板電腦象徵性點燃聖火後活動達到高潮，選手退場後「發光音樂祭」啟動，玖壹壹、美秀集團、裝咖人、麋先生等樂團輪翻開唱，全場勁歌熱舞嗨翻全場數千人。（編輯：郭諭儒）1111008

總統蔡英文（中）8日晚間到嘉義出席111年全民運動會開幕典禮，感謝嘉義縣用在地人情味，招待來自全國的選手們，也預祝大家在賽場上爭取到最高的榮譽。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月8日

111年全民運動會開幕典禮8日晚間在嘉義縣田徑場盛大登場，典禮結束後並舉行選手之夜「發光音樂祭」，邀請多組樂團歌手輪番開唱，氣氛超嗨。中央社記者蔡智明攝 111年10月8日