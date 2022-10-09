朱立倫：侯友宜為最強母雞 拜託外縣市輔選

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）中國國民黨主席朱立倫今天表示，新北市長侯友宜是最強的母雞，「好好做事情」的態度獲得全台灣的認同，他不但請侯友宜到外縣市輔選，也請其他縣市長參選人以侯友宜為標竿。

朱立倫今天到新北市土城區，參加侯友宜與新北市議員第8選區參選人林金結土城競選總部成立造勢大會站台，他與侯友宜一起從五穀先帝廟參香後，遊行到競選總部造勢會場，並在台上熱情跳舞，授旗給競總幹部。

朱立倫接受聯訪時說，遊行時一路與侯友宜談到新北過去的建設，侯友宜及台中市長盧秀燕都是國民黨最強母雞，需要他們幫忙輔選。很多縣市長也希望母雞前往輔選，因此，也拜託侯友宜及在場的中廣董事長趙少康等協助到外縣市輔選。

在舞台致詞時，朱立倫不斷強調侯友宜是「好好做事情」的最好市長，尤其，新北市升格後徹底翻轉土城區，並發展建設交通捷運系統，興建土城醫院醫療系統，代表市長與議員林金結同心「好好做事情」的態度，獲得全台認同。

朱立倫說，他也請其他縣市長參選人以侯友宜的行政風格與原則為標竿，訴求理性與中性問政。他呼籲，一定要讓侯友宜衝最高票當選，才是最好的連任。

對於民眾黨新竹市長參選人高虹安參訪台中市建國市場，台中市長盧秀燕前往致意，引發外界討論；朱立倫說，這主要立法院的行程，都尊重立法院的參訪安排。重要的是國民黨提名的要全力以赴，且國民黨都正藍唯一提名的，除中央助選團輔選，更要感謝侯友宜與盧秀燕兩名直轄市長最強的母雞全力幫忙。

朱立倫表示，昨天晚上國民黨桃園市長參選人張善政的造勢晚會，不但人潮爆滿還外溢到馬路外面，現場還有空拍機留下紀錄。

趙少康也說，張善政場子的熱情，主要是大家對民進黨的執政太失望，這場選舉對國民黨是好機會，就連中南部也都民心思變，因此，激化了國民黨的熱情。從前縣長周錫瑋、前市長朱立倫至侯友宜的執政，看見選民的認同，希望大家用選票給民進黨一點顏色。

侯友宜推崇林金結為人豪爽、監督市政認真，也感謝在場里長協助推動市政建設；他說，與朱立倫常聯絡，大家都是非常好的朋友，謝謝當年朱立倫做了很多貢獻，大家都是把事情做好的人，團結讓新北未來更有發展。希望大家幫忙拉票、催票、投票。

前台北縣長周錫瑋強調，從他爭取台北縣升格為新北市，一路執政藍圖都延續，國民黨執政是一棒接一棒，希望這次侯友宜、林金結能夠衝高選票，成為贏回下次執政權的第一仗。

前新北市副市長李四川、前副縣長蔡家福、立委鄭麗文、前國民黨主席江啟臣、國民黨副主席連勝文等人都參加造勢大會，現場國旗與競選旗幟搖動，大家高喊「凍蒜」。（編輯：張銘坤）1111009