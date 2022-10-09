宜蘭遠眺與那國島 游錫堃：台日羈絆最佳例證

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（中央社台北9日電）立法院長游錫堃今天與日華懇議員團一行前往宜蘭參訪，他表示，古屋會長說這次到宜蘭遠眺相距僅110公里的日本與那國島，再次驗證「台灣有事，日本有事」；雖然天氣陰雨多雲，無法看到與那國島，但議員們說「他們心裡都有看見！」

游錫堃下午以「到宜蘭見證台日最近的距離」為題透過臉書發文表示，他與日華議員懇談會會長古屋圭司（Furuya Heiji）眾議員等19名日華懇議員，一起前往宜蘭蘇澳眺望日本與那國島。

游錫堃說，與那國島跟宜蘭兩地的居民自古往來密切，是日本與台灣羈絆的最佳例證。在眺望時，還透過衛藤征士郎（Eto Seishiro）眾議員聯絡，現場跟「與那國島」的系數健一町長熱線。

游錫堃表示，古屋會長說這次到宜蘭遠眺相距僅110公里的日本國土與那國島，再次驗證安倍前首相所言「台灣有事，日本有事」；台灣跟日本唇齒相依的緊密情感，讓彼此的心沒有距離。

游錫堃指出，雖然天氣陰雨多雲，沒有辦法直接肉眼看到與那國島，但古屋會長跟日華懇議員們都說，「他們心裡都有看見！」

游錫堃表示，期待下次跟日華懇議員在與那國島相會，也歡迎日本的朋友們來台灣觀光時，可以到宜蘭蘇澳看看台日最近的距離。（編輯：蘇志宗）1111009