國慶主題遭疑賣亡國感 林佳龍：國民黨一直活在過去

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（中央社記者高華謙新北10日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天談及國民黨批評今年國慶主題是在賣亡國感時說，過去國慶都是同樣符號，這次很有創意；國民黨一直活在過去，但現在年輕一代希望走向未來。

林佳龍今天與民進黨籍新北市議員參選人卓冠廷、立法委員吳琪銘一起到新北市三峽區綠茶廠體驗採茶、製茶過程，他活動結束後接受媒體聯訪。

媒體詢問，民國111年國慶主題為「守土衛國，你我同行」，國民黨指主視覺設計忽略「中華民國」元素、販賣亡國感等，林佳龍說，今天是國家慶典，可以說一些吉祥話，台灣是一個國家，希望它能更正常化。

林佳龍說，過去雙十國慶都是同樣符號，這次很有創意，融入新元素，反觀國民黨一直活在過去，但現在年輕一代是希望走向未來， 不管先來後到，在台灣寶島上都是國家的主人，希望能正面一點，不要過度政治化。

另外，侯友宜競選總部成立未邀國民黨大咖參與，並說400萬人民都是他的靠山。林佳龍昨天批評侯友宜利用國民黨又切割國民黨，中國國民黨主席朱立倫今天則說，林佳龍對新北市不太了解，批評很好笑，侯友宜4年前就是這樣。

對於朱立倫說法，林佳龍表示，朱立倫也蠻好笑的，好像代替侯友宜在選舉，但朱立倫很關心侯友宜能綁在新北市，「他自己有意2024，這是國民黨內部的競爭，我們不會多加評論」。選舉是民主的嘉年華，大家一起參與，就像節慶一樣歡喜開心，這是台灣最寶貴資產。（編輯：張銘坤）1111010