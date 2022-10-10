蔡總統尋求台海和平方法 朱立倫：勿空喊口號

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國民黨新北市長參選人侯友宜與市議員參選人蕭敬嚴（中）的聯合競選總部10日在瑞芳車站前廣場舉行成立大會，國民黨主席朱立倫（右2）到場為蕭敬嚴披掛競選彩帶，並呼籲大家支持國民黨市長及議員參選人。（國民黨提供）中央社記者王鴻國傳真 111年10月10日

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（中央社記者王鴻國新北10日電）總統蔡英文今天發表國慶演說，強調願意和北京當局，尋求雙方可接受維持台海和平穩定方法。對此，國民黨主席朱立倫表示，怎麼對話，要提出方法來，不要空喊口號。

國民黨新北市長參選人侯友宜和市議員參選人蕭敬嚴今天在瑞芳火車站前廣場舉辦瑞芳、平溪、雙溪、貢寮聯合競選總部成立大會，朱立倫先到場為蕭敬嚴披掛競選彩帶，呼籲大家支持國民黨市長及議員參選人。

朱立倫接受媒體聯訪時針對沒有和侯友宜同台的問題表示，因為沒有辦法等了，他還要趕到桃園平鎮幫年輕世代參選人加油打氣。

他也對蔡總統在國慶大會演說中較少提及「中華民國」字句表示，民進黨再怎麼講，就是想把中華民國隱形化，但中華民國是最偉大資產，也是確保區域和平最重要資產。

朱立倫也針對蔡總統國慶演說提及，在理性、平等及相互尊重下，願和北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定方法的說法表示，蔡總統演說提到，希望兩岸開始交流及找一些對話方式，但他很好奇，國民黨近期去交流、對話，被說這就是去賣台、去投匪與投敵，不曉得民進黨是什麼標準。

朱立倫表示，他們只是去看看台胞與台生、台商，這有哪一點是錯的？現在卻反過來說可以去交流，要對話了，但要怎麼對話，需要提出方法來，不要空喊口號。

侯友宜今天行程滿檔，首先到大都會公園主持雙十國慶升旗典禮暨健走活動，隨後主持競選總部「入厝」活動，接著出席和議員參選人陳錦錠聯合競選總部成立大會，最後趕到瑞芳出席和蕭敬嚴聯合競選總部成立大會。

侯友宜致詞表示，他心裡對瑞芳有個夢，希望有機會讓台車帶動地方的發展，他會繼續努力完成；他接受媒體聯訪時針對沒有和朱立倫同台的問題表示，都有各自行程，有時候能碰在一起，大家分頭努力，團結為市民好好做事情，拚一個好日子。（編輯：陳仁華）1111010