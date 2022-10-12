數位部約聘可達300人 人事長：用到上限機會不大

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（中央社記者陳俊華台北12日電）多位立委今天關注，數位部編制598人，約聘人員最高可達300人；行政院人事總處人事長蘇俊榮說，112年度提出85位約聘人員，不會超過15%，天花板是300人，但用到約聘上限機會不大。

立法院司法及法制委員會今天邀銓敘部長周志宏、公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝、勞動部次長王尚志、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮等人列席，專題報告「改善政府約聘僱人員職場安全及合理薪給」。

多位朝野立委質詢時，都提到數位發展部的1部2署中，人員編制共598人，其中約聘員額最高可達300人。

國民黨立委曾銘宗質詢時問，數位部約聘人員比例是否過高？蘇俊榮答詢表示，依數位部組織法規定，資安署、數位產業署約聘人員各不超過100人，但目前總共25人，其中22人是8月面試進來，3位是從現有機關過來。

蘇俊榮指出，數位部1部2署在112年度，提出85位約聘人員，目前實際到位沒這麼多，且明年預算中，約聘人員不會超過15%；雖然天花板是300人，但用到300人的機會不大，至少要5到10年之後。

曾銘宗也追問，約聘人員的進用標準為何，蘇俊榮說，數位部、資安署先組成遴選委員會，一定是公開、透明、專業，資安署還有筆試或口試，並參考學經歷等資料。

曾銘宗質疑，未來派系酬庸、網軍會不會檯面化，直接引進數位部？若只有面試的話很容易發生弊端。蘇俊榮說，他覺得可能性是微乎其微，政府施政公開透明，接受立法院監督，遴選過程嚴謹。

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國民黨立委林思銘指出，數位發展部預算編列新台幣217億9500萬元，約聘雇人員暫列25人，月薪平均6萬，領這麼高的薪水，是否會破壞文官制度？要求給薪標準要再更制度化。

蘇俊榮說，這幾年因市場供需，有資安證照、資安專業的人很不容易找，資安署雖然編44名約聘人員，但只遴選到2位，市場願意進來的很少，如果待遇沒有跟民間有適當差距，會請不到人；資安署平均薪資6萬多元，要有相關工作經驗、證照才會這麼高，但數位產業署約聘人員沒這麼高，僅約4、5萬元。（編輯：黃國倫）1111012