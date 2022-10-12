總統國慶談四大韌性 朱立倫：是任性妄為四大任性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北12日電）總統蔡英文在國慶演說時聚焦四大韌性，國民黨主席朱立倫今天說，蔡總統用口號治國不是新聞，聽完蔡總統所說四大韌性，他則認為是任性妄為的「四大任性」，造成台灣現在最大的危機。

蔡總統10日在國慶演說時表示，未來兩年不僅要持續站穩「四個堅持」的立場，更要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的「四大韌性」。

朱立倫今天下午在國民黨中常會表示，他去總統府參加國慶典禮，感想是民進黨長期掏空中華民國，將中華民國虛擬化，甚至用台灣國慶日來取代，這些都是讓民眾痛心的事。

朱立倫說，蔡總統用口號治國，更不是新聞，當天蔡總統提了四大韌性，說明台灣的經濟發展、社會安全、民主自由、國防戰力，這是大家都重視的，但他聽完覺得是民進黨執政6年多來，任性妄為的「四大任性」。

朱立倫表示，民進黨任由國內房價高漲，薪水不漲，年輕人買不起房子，房價所得比創新高，不吃不喝全台平均要10年才能買得起房子，這是蔡總統對經濟發展任性妄為的結果；民進黨任由治安惡化，包括殺警、死刑不執行，讓正義無法伸張，社會道德淪喪，治安惡化，這是大家要的社會安全嗎？

至於在民主自由方面，朱立倫說，任由民進黨各派系掌控媒體，任由網軍攻擊民眾，任由民進黨操控、限制言論自由，這是民進黨任性之下的民主自由，還是台灣民主自由最黑暗的時期；第四個任性是國家安全，政府任由兩岸關係惡化，不能夠和平交流對話，任由年輕人在將來可能要上戰場，讓全民陷入戰爭風險中，對區域安全是不負責任的任性作為。

朱立倫表示，這四大任性才是台灣現在最大的危機，所以蔡總統說的四大韌性口號，他不客氣的要說，是這四大任性，造成今天台灣最大的危機。國民黨是負責任的政黨，希望國家安全、民主自由能越來越好、民眾的資安與公安可以更好、也希望全民能共享經濟發展的果實。（編輯：蘇志宗）1111012