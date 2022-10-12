退輔會：12月恢復邀請美國主流退伍軍人協會訪台

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（中央社記者游凱翔台北12日電）國軍退除役官兵輔導委員會今天表示，2位副主委今年7、8月出席美國主流退伍軍人協會年會，爭取持續通過各項友台決議文。退輔會也預告，今年12月將恢復邀請美國主流退協訪台，以利維繫雙方情誼。

國軍退除役官兵輔導委員會副主委李文忠，明天上午將赴立法院外交及國防委員會業務報告、並備質詢，書面報告書今天已送抵各立法委員辦公室。

退輔會在報告書中指出，駐美人員在今年1月至8月間，拜會美國退伍軍團協會等主流退協，也赴班寧堡軍人公墓悼念二戰期間在美國飛訓的5名空軍先烈，並訪視華府榮光會等旅美榮光聯誼會，表達政府對旅居海外榮民榮眷的關懷。

退輔會指出，為維持國際退協的堅實友誼，退輔會2名副主委今年7月、8月積極拜會退伍軍人協會等組織團體，且出席美國主流退伍軍人協會年會，爭取持續通過各項友台決議文，並建立聯繫管道以深化交流。

退輔會預告，今年12月將恢復邀請美國主流退協訪台，以維繫雙方情誼、深耕退輔事務，以提供榮民榮眷與時俱進的服務。（編輯：林興盟）1111012