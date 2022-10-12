深化交流 游錫堃上任首次接待加拿大國會議員訪問團

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（中央社記者范正祥台北12日電）立法院長游錫堃今天接見加拿大眾議院國貿委員會主席暨加台議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）一行，這也是游錫堃擔任立法院長以來，第一次接待加拿大的國會議員訪團，雙邊期盼深化交流。

游錫堃於立法院接待史葛洛一行，民進黨立委陳亭妃、鍾佳濱、黃世杰、邱志偉，以及國民黨立委陳以信、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委陳椒華等人在場。

游錫堃致詞時指出，他擔任立法院長以來，第一次有機會接待加拿大的國會議員訪團，非常高興；也是疫情爆發之後，加拿大國會訪台的首發訪問團，別具意義。

他表示，特別感謝史葛洛及加拿大國會多次支持台灣的國際參與，今年加拿大眾議院衛生委員會、交通委員會與外交委員會接續通過決議支持台灣參與世界衛生大會（WHA）與國際民航組織（ICAO）大會。

游錫堃說，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也已連續3年在國會公開表達支持台灣參與WHA，他要代表台灣國會表達對加拿大國會及政府的感謝之意。

游錫堃表示，杜魯道對中國的戰狼外交及霸權崛起深度理解，公開呼籲全球志同道合的國家應該團結起來，避免被中國分化。

游錫堃指出，中國除了長期打壓台灣的國際空間，也將手伸入他國內政，加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）曾遭中國關押1000多個日子，「對內壓迫，對外擴張」已經成為中共霸權崛起後的常態。

談到台灣地位問題，游錫堃重申，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分，台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實。

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今年是加拿大傳教士馬偕（George Leslie Mackay）來台行醫150週年，游錫堃今天接見加拿大國會議員訪問團時也特別提及，馬偕醫師把現代醫療帶進台灣、建立長老教會、開設醫院和學校，馬偕醫院至今已有5家分院，培養無數醫護人才、治癒無數民眾，對台灣貢獻很大，他要特別感謝加拿大留給台灣這麼珍貴的資產。

游錫堃表示，加拿大是台灣重要的朋友，期待未來兩國持續深化雙邊關係，共同捍衛自由民主價值及全球和平穩定發展，兩國邦誼永固。（編輯：蘇志宗）1111012