指陳時中政治凌駕防疫 蔣萬安：要給人民交代

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安，再指民進黨參選人陳時中當疫情指揮官時是政治凌駕防疫、無所作為、百般刁難疫苗採購、公然說謊等，呼籲陳時中要給人民一個交代。

陳時中接受專訪時提及若再有這樣疫情，不會再接指揮官，媒體詢問是否代表後悔；陳時中回應說，擔任指揮官心情壓力非常大，若再來一次，他不見得能承受這些生離死別；當然在承受的時候都是責任來就扛，只是不希望疫情再來一次，若再來一次會受不了。

蔣萬安今天至社子市場掃街，接受媒體聯訪時被問及此事時表示，陳時中沒搞清楚被討厭的理由，不是因為作了什麼決定，而是因為無所作為。

蔣萬安指陳時中百般阻撓疫苗採購、在立法院公然說謊，政治凌駕防疫，這是人民無法理解跟接受。

蔣萬安並表示，2月高端入選WHO（世界衛生組織）團結疫苗試驗，陳時中說與有榮焉，現在都10月了，結果何時出爐？蔣萬安並指，美國審EUA（緊急使用授權）都可以全程錄影，去年審高端的EUA為何就不錄影？且陳時中說高端打不完可以送其他國家，為什麼最後幾乎都送不出去？「我要鄭重要求陳時中，一定要給人民一個交代」。

此外，媒體問及台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士論文遭德明科大撤銷一事。蔣萬安說，尊重德明科技大學學術自主，也尊重蔡壁如爭取權益，相信民眾黨主席柯文哲跟民眾黨會有明快處理。（編輯：李錫璋）1111014