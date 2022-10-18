國民黨致中共賀電惹議 邱太三：政黨外交沒意見

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（中央社記者郭建伸、葉素萍台北18日電）中共日前舉行20大，國民黨發賀電提及九二共識及反台獨。陸委會主委邱太三今天表示，各政黨做政黨外交，政府不會有意見，但相對政黨若對台不是那麼友善，要小心注意。

中共20大16日在北京舉行，根據央視新聞聯播，國民黨在16日發了賀電，中國共產黨也回了賀電，其中雙方共同強調「九二共識」，以及反對台獨。

邱太三上午在立法院被媒體問及國民黨發賀電給中國共產黨中央委員會時表示，台灣是民主自由開放多元的國家，各政黨自己做政黨外交，政府基本上不會有任何意見，但相對政黨若對台不是那麼友善，或是不符合國民期待的會議，可能各政黨要小心注意。

此外，民進黨發言人謝子涵上午透過新聞稿表示，中共總書記習近平發表20大政治報告，國民黨在賀電中只會與中共唱和「九二共識」、「反台獨」，沒有勇氣為台灣發聲，還被中共官媒央視蔑稱為「台灣地區有關政黨」，完全喪失台灣最大在野黨的格調。

謝子涵說，台灣的前途要由台灣2300萬人決定，台灣主流民意就是維護台灣主權以及自由民主的生活方式，且台灣多數民意拒絕「九二共識」，也不能接受中共以武力威脅恐嚇台灣，在國際上打壓台灣。（編輯：謝佳珍）1111018