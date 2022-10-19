傳林佳龍新北選後任閣揆 總統府：謠言止於智者
2022/10/19 10:24（10/19 10:39 更新）
報載民進黨新北市長參選人林佳龍（前左）因獲得承諾可任行政院長，才同意選新北。對此，總統府19日表示，盼謠言止於智者。圖為林佳龍18日至板橋江寧黃昏市場掃街。（中央社檔案照片）
（中央社記者溫貴香台北19日電）報載民進黨新北市長參選人林佳龍因獲得承諾可任行政院長，才同意選新北。總統府今天表示，報導未向總統府查證，且內容臆測不實，期盼謠言止於智者。
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針對聯合新聞網今天報導：「林佳龍
為何同意改選新北？綠營人士：若選得不錯有望任閣揆」，總統府發言人張惇涵
林佳龍小檔案
- 民國53年2月13日
- 出生地：台灣台北市
- 現職：無任所大使
- 學歷：美國耶魯大學政治學博士
- 經歷：中正大學政治系助理教授、國民大會代表、立法委員、國安會議諮詢委員、行政院新聞局長，民進黨中央黨部秘書長、總統府副秘書長、台中市長、交通部長
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上午回應表示，該則報導並未向總統府查證，通篇報導皆引述匿名人士，且內容臆測不實。
張惇涵小檔案
- 生日：民國70年7月17日
- 現職：總統辦公室主任兼任總統府發言人
- 學歷：台灣大學政治學研究所碩士
- 經歷：桃園市政府新聞處長、民進黨中央黨部主席室主任兼發言人
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總統府呼籲媒體善盡查證之責任，並期盼謠言止於智者。（編輯：翟思嘉）1111019
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