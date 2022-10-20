立委籲約聘僱甄選要公開透明 銓敘部：研修條例中

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（中央社記者王揚宇台北20日電）立委今天質詢舉數位部不用國考甄選出來的人才，而用約聘人員為例，希望各部會進用約聘人員，要有公開透明的甄選機制。銓敘部長周志宏說，已在研修聘用人員聘用條例，希望明年初送考試院審議。

立法院司法及法制委員會今天邀請考試院秘書長劉建忻、周志宏等人列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

國民黨立委曾銘宗質詢時，先問考試院的施政願景及考選部主要功能為何，再問數位發展部成立，為何不用考試院或考選部甄選出來的人才，而是要用約聘人員，數位部是否打臉考試院或考選部。

劉建忻說，公務體系相關制度，當然以國家考試為主，這個原則過去沒變，未來也不會變；不過，在國家考試進用人力之外，因為會有一些專業的需求，還有一些多元進用空間，但這是輔助性質。

劉建忻指出，雖然高普考有資訊處理類科，人員進來後在資訊業務上，可以擔負行政、政策規劃等工作，但數位部需要的人員，要有資訊專業背景、業界經驗及資安證照，這跟用國家考試進用的人才，屬不同類型，因此給予比較大的彈性。

不過，劉建忻表示，彈性運用上要有好的機制，以昭公信，雖然數位部有300名約聘人員的上限，但人事總處在核給預算員額時，也不會一下就核那麼多，而且據他了解，目前的招募情形不是那麼順利。

曾銘宗表示，產業跟政府都在數位化，假設數位部需要的人才，考試院無法因應，不能小看這件事，因為這種狀況如果也發生在其他部會的話，考選部的功能就會萎縮，考試甄選制度有沒有辦法做彈性修正，選出各部會想要的人才。

劉建忻指出，在科技部門或文化部門，的確有很多人才在組織法上，需要給一些彈性，而關於資訊部分的考試制度其實可以加強，也有一些東西可以做，例如考試院有跟相關部門討論，未來是否要有資安類科或資安方面的人才進用考試等，以及未來如何與民間專業證照作銜接等，這都可以做進一步的討論。

此外，曾銘宗說，在約聘人員的進用上，必須要有公開透明的甄選機制。

周志宏說，考量現行聘用人員聘用條例太過簡陋，現在在做相關研修，希望比原規定更細緻化、更清楚，也希望在明年初將版本送考試院審議，而考試院審議完畢後，會再送立法院審議。（編輯：黃國倫）1111020