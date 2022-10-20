藍委再攻採購有無價差弊端 續追高端疫苗保護效益

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（中央社記者范正祥台北20日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會再攻疫苗採購有無價差弊端，也續追高端疫苗保護效益，要求高端疫苗保護效益報告須於10月底公布，如確定保護效益不佳，須撤銷EUA，「我們主張向高端求償」。

記者會上，國民黨團首席副書記長謝衣鳯和立委費鴻泰援引高端公司年度報告內容，並對照過去陳時中於衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官任內在立法院回應立委質詢有關疫苗價格區間的答覆，以及高端昨天發出的聲明，質疑換算出來的平均每劑高端疫苗價格不一致，總金額差距甚至可多達新台幣6億元。

國民黨團記者會訴求，高端疫苗採購有無「價差」問題，應向社會大眾釐清。國民黨團總召曾銘宗曾銘宗表示，如講不清楚、說不明白，國民黨團為人民看緊荷包，將依法提出告訴。

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記者會上也關注高端疫苗保護效益，曾銘宗表達國民黨團立場表示，要求高端疫苗保護效益報告須於10月底公布，屆時如確定保護效益不佳，須撤銷緊急使用授權（EUA），「我們主張向高端求償」，並追究陳時中的政治責任、法律責任。

此外，曾銘宗提及，多位立委提出質詢，政府採購5種疫苗，總數5351萬劑，總金額408億元，跟國際間的平均價差約70億元，有無弊端，也請檢調介入調查。（編輯：翟思嘉）1111020