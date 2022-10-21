鍾東錦不解英雄變黑道 朱立倫：排黑條款是天條

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦稱自己去年還是藍營英雄，不解為何幾個月後變黑道，對此，國民黨主席朱立倫今天說，國民黨提名的候選人，都必須禁得起考驗，排黑條款是天條，誰都不能豁免。

堅持參選苗栗縣長的苗栗縣議長鍾東錦，遭國民黨開除黨籍，他昨天與台北市長柯文哲會面，面對被稱有黑道背景時，鍾東錦表示，這聽起來很不舒服，並說自己去年在苗栗辦公投宣講時，還是藍軍英雄，不知道為什麼經過幾個月後就變黑道。

國民黨籍台北市議員候選人李彥秀明天將舉辦競選總部成立大會，朱立倫今天上午先前往祝賀打氣，對於鍾東錦的說法，朱立倫在受訪時說，國民黨在各縣市提名的候選人，都是實實在在、清清白白，都必須要禁得起考驗。

朱立倫也強調，國民黨所有的提名，必須按照黨章、黨綱的規定，其中排黑條款是天條，任何人都沒有辦法豁免；希望所有在苗栗有智慧的好朋友，最後要團結起來，支持國民黨提名清清白白、實實在在的苗栗縣長候選人謝福弘。

國民黨籍現任苗栗縣長徐耀昌因違紀幫鍾東錦站台，國民黨中央考紀會原本在昨天要開會討論徐耀昌的黨紀處分案，但因出席人數不足流會。對此，朱立倫則說，對於所有在進行當中的個案，他都不會表示意見，都尊重考紀會。

國安局長陳明通昨天在立法院備詢時表示，中國攻台有多個設想，2023年的設想則可能是「以戰逼談」，朱立倫對此表示，他昨天跟一些退役將領談話時，都感到很驚訝，一位國安局長怎麼會這樣說話，這應該是「陳教授在發言，不是陳局長在發言」。

朱立倫指出，陳明通現在是國安局長，不是教授，怎麼可以隨便就講2023年有戰爭風險，朱立倫反問這情報來源是什麼、根據是什麼，就國家的角度，總統蔡英文該怎樣來面對，要如何避戰。他認為，陳明通身為國安局長，這樣的發言非常重要與關鍵，不能像是以一個教授或外國學者的身份，這樣發言。

被問及是否認為民進黨在選前打「抗中保台」牌，朱立倫說，這次的選戰，是在檢驗民進黨執政，到底做得好不好，而大家的共同心聲，是民進黨這段時間做的太爛，所以民眾自動在「抗綠保台」，老是打兩岸牌，這不是最好的方式。（編輯：楊凱翔）1111021