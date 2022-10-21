林佳龍：辦活動要細水長流 創造觀光旅遊效益

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前左2）21日偕同板橋區市議員參選人到深丘福德宮參香祈福，並以車隊掃街拜票，盼神明保佑競選期間出入平安、一切順心。中央社記者黃旭昇新北攝 111年10月21日

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，執政者應追求辦活動精緻的目標，新北市不要舉辦荒溪型的活動，應細水長流留宿觀光客創造觀光財，讓市民除歡樂還可帶來旅遊的觀光效益。

林佳龍今天上午偕同板橋區市議員參選人，在深丘福德宮出發以車隊掃街拜票；他參香祈福後，接受媒體聯訪表示，出發點是城市的信仰中心、也是市政中心所在地，盼透過神明保佑競選期間出入平安、一切順心。

對於今天競選號次抽籤抽中1號，林佳龍說，這是幸運數字，代表新北一定會贏，透過車隊掃街直接與選民互動，展現「新北大翻新，人民大翻身」，最後贏得勝選。

林佳龍說，感謝總統蔡英文經常來新北助選，蔡總統也是新北市民，人生的第一場選舉也是從參選新北市長開始，很多重大政策，都來自於12年前參選新北市長時奠定的基礎。他是蔡總統、民進黨徵召提名，這次是民進黨全黨的選舉，也是為新北市民大翻新的選舉。

新北市政府今天宣布11月11日起舉辦歡樂耶誕城活動，林佳龍說，其競選辦公室就在耶誕城活動周邊，競辦同仁憂心每天的進出交通受影響，許多市民也依據過去的經驗，擔心交通塞車，噪音與環境衝擊會很大。

林佳龍說，每個人都想分享耶誕歡樂氣氛，但不能將自己的歡樂建築在當地居民或受影響人的痛苦上，市長侯友宜應用心承擔起更新的交通疏運計畫與責任，除呼籲市民搭乘公共運輸，也要傾聽人民聲音。

林佳龍表示，歡樂耶誕城已辦了12年，應推陳出新成為「新北耶誕城」，而不只是「板橋耶誕城」，將活動辦得精緻讓大家回味無窮，是執政者應追求的目標。他因此主張，新北29區，每區每年都有盛會、有盛典。

他說，留宿觀光客在新北，可創造更多觀光財，希望新北不要只是舉辦荒溪型活動，有活動時像大水，平常卻乾枯，應該是細水長流、能夠分潤，除帶來市民歡樂，也帶來觀光旅遊的效益。

至於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者的選舉投票權益，林佳龍說，中央選舉委員會是全國選務主管機關，尊重中選會的決定，希望盡可能讓大家可行使投票權，至於要如何設計，還是請中選會多聽大家的意見，一旦決定後共同遵守。（編輯：李錫璋）1111021

民進黨新北市長參選人林佳龍（前左）21日表示，希望新北不要只是舉辦荒溪型活動，有活動時像大水，平常卻乾枯，應該是細水長流、能夠分潤，除帶來市民歡樂，也帶來觀光旅遊的效益。中央社記者黃旭昇新北攝 111年10月21日