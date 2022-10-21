接見醫療奉獻獎得主 游錫堃：社會明燈

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（中央社記者范正祥台北21日電）立法院長游錫堃今天接見中華民國第32屆醫療奉獻獎得獎人及得獎團體，稱許他們是社會明燈，感謝為台灣所做的努力與奉獻。

游錫堃致詞時表示，醫療奉獻獎至今邁入第32年，醫療奉獻獎得獎人及得獎團體是社會明燈，皆擁有仁心仁術、充滿悲天憫人的情懷，他代表立法院誠摯恭喜。

另外，游錫堃也對醫療奉獻獎主辦單位「厚生基金會」表達致敬之意，肯定厚生基金會表彰奉獻自身的醫療從業人員，讓社會看到他們在各地默默付出的身影。

游錫堃指出，醫療人員具有宗教家精神，就如佛教的慈悲濟世、聞聲救苦，基督教的神愛世人，儒家的寬仁慈愛，道家的天道、自然之道；醫療奉獻獎得獎人及得獎團體都是聞聲救苦的代表，神愛世人和仁愛的化身，都是有道者，令人敬佩。

游錫堃在立法院厚生會創會會長黃明和、立法院秘書長林志嘉、民進黨立委吳玉琴、國民黨立委林奕華、衛福部次長石崇良等人陪同下，接見醫療奉獻獎得主。

黃明和致詞時說，很多醫療人員在台灣各角落無私奉獻，愛心深獲社會大眾感謝。

兼任立法院厚生會秘書長的吳玉琴說，醫療奉獻獎肯定得獎者長期在台灣最弱勢、最需要的地方默默貢獻，包括在一些特殊領域的部分服務，彰顯人性光輝，台灣要給醫療奉獻獎得獎者掌聲，他們是社會典範，值得大家學習。（編輯：蘇志宗）1111021