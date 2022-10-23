朱立倫、侯友宜強攻2022 浮現藍營2024競合

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）年底縣市長選戰進入最後關鍵一個月，國民黨主席朱立倫預計再跑遍22縣巿為黨籍縣巿長候選人輔選，拉抬勝選氣勢；侯友宜則固守新北盼再創高峰，除衝刺藍營選情並累積能量，也讓支持者對2024的人選，充滿想像。

年底九合一選戰11月26日投票，國民黨黨內大咖、要角全台跑透透，分進合擊為選將站台，拉抬選戰氣勢。其中，藍營視北台灣為這次選舉的決勝關鍵區，11月起將接連安排六都參選人合體造勢活動，以及北北基桃市長參選人聯合造勢活動，為選情加溫。

國民黨主席朱立倫在這場九合一選戰，將自己定位成棒球隊總教練。據黨務人士透露，最後一個月輔選行程，除了會再到全台各地，為黨籍縣市長參選人站台助講，輔選重心將放在北台灣，尤其被黨內視為重中之重的桃園、台北，朱立倫將密集安排輔選行程，衝刺選情。

黨內人士認為，2022的勝敗，絕對牽動2024的布局，朱立倫透過這次全台輔選行程，聽取藍營基層想法與支持者對未來看法，待縣市長選舉塵埃落定後，便能有所本的進行規劃與布局。

至於藍營最強母雞新北市長侯友宜，近日已開始各地輔選，包括到基隆、台北等地。藍營地方輔選人士說，侯友宜選前最後一個月頻繁到新北以外地區輔選的機會不大，會將重心放在新北巿長連任選戰上，目標是全力贏下新北市，且票要開得漂亮。

輔選人士表示，不論侯友宜對未來有何想像，現階段最重要的就是在新北市大勝對手。侯友宜2018年贏對手29萬票，若這次無法超越這票數、或最終贏的太少，都會對未來產生影響；所以現在的目標，絕對是全力搶勝，而且是要力拚大勝。

尋求連任的台中市長盧秀燕和侯友宜被視為藍營輔選雙箭頭，黨內行情水漲船高，但地方輔選人士說，盧秀燕在最後階段，會以市政行程與台中當地選務行程為主，行有餘力才有機會到其他縣市，為國民黨提名的候選人站台、造勢。

此外，近日開始到各地為國民黨議員參選人站台的前高雄市長韓國瑜，也成為各界關注焦點。據了解，選前一個月的輔選行程，韓國瑜會以藍營的議員參選人為主，至於是否替縣市長參選人站台，將尊重各地安排，若有邀請就會參與。

藍營輔選要角指出，韓國瑜這次復出，想重新累積能量的意味比較濃厚，相信尚未想到2024，畢竟至今還剩下多少影響力，都需要觀察。

藍營人士認為，朱立倫透過主席光環持續全台走透透輔選，營造勝選氣勢；侯友宜則以最強母雞能量帶動北台灣、甚至全台選情，選後國民黨若能獲得勝選，兩人問鼎2024的競合，將逐漸浮上檯面。（編輯：林克倫）1111023