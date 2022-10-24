中共20大閉幕 學者：習近平會積極掌握兩岸主導權

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亞太基金會首席顧問趙春山表示，中共總書記習近平（圖）在20大後會積極掌握兩岸關係主導權，避免只能被動應對美國出招情形。圖為習近平16日在人民大會堂做20大政治報告。（中新社）

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（中央社記者王承中台北24日電）中共20大日前閉幕，亞太基金會首席顧問趙春山今天表示，中共總書記習近平在20大後會積極掌握兩岸關係主導權，避免只能被動應對美國出招情形；未來幾年兩岸不必然會發生戰爭，該思考兩岸應如何避戰。

中共第20次全國代表大會22日閉幕，20屆一中全會昨天選出新一屆領導班子，破例3連任總書記的習近平取得空前勝利，7名政治局常委完全屬於習近平人馬。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今天召開「中共20大對外和對台政策之影響」座談會，邀請多名學者專家就20大後的未來中美關係、兩岸關係走向，提出各自的觀點並進一步分析。

與會的亞太基金會首席顧問趙春山表示，習近平對台思想的核心理念是「兩岸命運共同體」，同時習近平是民族主義者，在處理台灣問題時，特別強調「解決台灣問題是中國人自己人的事，要由中國人來決定」。

趙春山指出，換言之，習近平在20大後會積極掌握兩岸關係主導權，避免先前在許多狀況下，只能被動應對美國出招的情形；但他認為，雖然共軍會持續做好作戰準備，未來幾年兩岸不必然會發生戰爭，因此該思考兩岸應如何避戰。

淡江戰略研究所教授王高成表示，為達成「未來5年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期」的目標，中共仍需穩定有利的國際環境與和平合作的中美關係，雖然會繼續與美競爭、鬥爭，但卻是鬥而不破；同時也強調「保持戰略定力」，避免與美經濟脫鉤、全面敵對或軍事衝突。

王高成指出，台灣議題是未來美中鬥爭的焦點及可能的衝突因素，未來在中共加快統一作為及以軍事手段施壓台灣，或美國持續提升與台灣的政治及軍事關係下，美國與中共因台灣議題發生摩擦與衝突的可能性將會上升。

國民黨前立委林郁方表示，中共對外政策仍會謹慎小心，會慎選議題、有柔有剛，避免跟美國正面衝突而招致報復；不過，北京領導人一向視台灣為核心利益，不會在台灣議題上向台北和美國示弱，但這未必代表兩岸間的戰爭會馬上爆發。

林郁方指出，為了促進台海和平，民進黨政府應放棄台獨意識形態，北京則應拋掉對近親近鄰的霸權心態。他建議對岸應重新重視台灣海峽中線的存在，不要隨意派遣軍機和軍艦穿越；蔡政府則應立刻宣布恢復小三通，並邀請對岸派員赴台以商談相關事宜。（編輯：蘇志宗）1111024