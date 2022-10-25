接見旅美僑胞訪問團 總統盼世界看見台灣良善力量

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（中央社記者貴香台北25日電）總統蔡英文今天接見美國羅省中華會館回國訪問團表示，台灣要強化面對挑戰的韌性，讓世界看見台灣的良善力量，期待僑胞持續深化台美各領域的交流，為國家做出貢獻。

蔡總統上午在總統府秘書長李大維陪同下接見由「羅省中華會館」主席、僑務顧問鄺松齡率領的回國訪問團。

總統表示，「羅省中華會館」已經創立133年，長期以來積極推廣社會公益。像是在疫情期間，大家集結僑界的力量，捐贈防疫物資，協助美國社會共同防疫，獲得很大的肯定。每一年，「羅省中華會館」都會舉辦元旦、國慶升旗典禮等活動，凝聚僑界朋友的心，也彰顯自由民主價值，大家真誠的付出，對國家意義重大。

她提到，這幾年，國際間愈來愈關心台灣，美國也在各領域展現對台灣堅若磐石的支持。例如，美國捐贈台灣疫苗，透過「台美21世紀貿易倡議」，進一步深化雙邊經貿關係。

不僅如此，美國國會積極推動「國防授權法案」和其他友台議案；眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）與許多國會議員，都到台灣訪問，給予台灣支持。

總統認為，這些都是台美關係上的重要進展。除了政府持續努力，深化台美關係，僑胞在美國社會的貢獻，都共同促成了這些成果。

總統說，今年國慶日她提到，要給世界一個更好的台灣，從經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力，打造更精實的四大韌性，台灣要強化面對挑戰的韌性，讓世界看見台灣的良善力量。

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總統強調，「羅省中華會館」是旅美僑胞非常重要的支持力量，她相信，有僑胞和政府共同為台美友誼努力，國家一定會更有力量，更加深與世界的連結。也期待僑胞持續深化台美各領域的交流，堅定彼此的友誼，為國家做出貢獻。

總統表示，這次僑務委員會為訪團安排了很緊湊的行程，她要歡迎大家走走逛逛，感受一下這幾年台灣的改變。回到美國之後，也請向美國朋友分享在台灣的經驗，邀請更多朋友一起來台灣。（編輯：翟思嘉）1111025