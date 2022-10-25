駐以色列代表：籲國際支持台灣公平參與UNFCCC

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）「耶路撒冷郵報」24日刊登駐以色列代表李雅萍投書指出，因應氣候挑戰是無可迴避的共同責任，台灣有能力、有意願與全球合作，共同解決氣候變遷挑戰，籲請支持台灣公平參與聯合國氣候變化綱要公約。

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（UNFCCC COP27）將於11月6日至18日在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）登場。

以色列第一大英文報「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）的紙本及網站於24日以「無可迴避的集體責任」（Inescapable collective responsibility）為題，同步刊登李雅萍的投書內容，說明台灣在淨零排放的各項努力，爭取國際社會支持台灣公平參與UNFCCC。

李雅萍指出，以色列近日於南部大城埃拉特（Eilat）成功舉辦全球第一屆海洋未來高峰會，提醒全球各國應共同攜手面對氣候變遷所帶來的挑戰，台灣也已宣告將於2050年實現淨零碳排放目標，目前正透過能源、工業、生活型態及社會等四方面進行轉型策略。

根據李雅萍投書，台灣也在互利互惠精神下與友邦及理念相近國家合作，加強因應氣候調節及適應能力，包括透過技術移轉、綠色基金及能力建構等多元方式協助提升能源效率、農業韌性及發展零碳排放等。

李雅萍認為，今年適逢聯合國氣候變化綱要公約簽署30週年。但令人遺憾的是，因單一國家的政治干擾，台灣無法透過UNFCCC相關機制進行討論，但淨零碳排放是全球不可迴避的集體責任，台灣有意願、也有能力與世界各國共同合作，為這個迫切性全球問題做出貢獻。

李雅萍投書強調，台灣可以並且正在幫忙（Taiwan can help and is helping!），籲請國際社會應給予台灣公平的參與機會。

「耶路撒冷郵報」於1932成立，是以色列歷史最悠久且發行量最大的英文報紙，讀者群多為以國菁英、海外英語系猶太及北美福音派基督社群等，影響力甚鉅。（編輯：黃自強/高照芬）1111025