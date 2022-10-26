挺台應付諸行動 駐加代表籲渥太華展開FIPA談判

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駐加代表曾厚仁呼籲渥太華少說多做，落實「台加投資促進及保障協議」（FIPA）來展現支持台灣的信念。 （駐加拿大台北經濟文化代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年10月26日

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（中央社記者程愛芬溫哥華25日專電）中共總書記習近平展開第三任任期，外界揣測中共武力犯台機率升高，駐加拿大代表曾厚仁呼籲渥太華儘快展開「台加投資促進及保障協議」（FIPA）談判，透過經濟協防台灣，降低台海發生戰爭的機率。

曾厚仁表示，這次習近平在黨代會報告中對台灣問題稱「絕不承諾放棄使用武力」，是2002年16大後首次在政治報告上重申立場，展現中共鷹派態度，升高了台海可能一戰的機率。

他說，加拿大政府多次提到支持台灣，樂見深化兩國關係，就須在經貿協議上有進一步發展。「今年1月起台加兩國已就『投資促進及保障協議』舉行3次探索性對話，應該要進入實質性談判階段。我希望渥太華能展現強大的政治意志，不要讓支持台灣的說法停留於口頭形式。」

他說：「美國販賣武器是支持台灣的一種方式，加拿大可以用落實經貿協定來表現支持。不需要等到打仗時才考慮該不該出兵協助台灣，現在就能透過經貿來提供台灣助力。更多國家對台灣的實質支持，會讓中國企圖對台動武有所顧忌。」

加拿大政府不願透露是否會與台灣展開FIPA的正式談判，根據「環球郵報」（Globe and Mail）的報導，國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）的新聞秘書韓森（Alice Hansen）僅說：「我們正在審查探索性對話後的結果。」

曾厚仁則說：「台加雙方對於3次的探索性對話都感到很滿意，正在等待下一步發展。」

除了FIPA之外，曾厚仁正積極為加拿大支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的目標努力。「台灣是加拿大重要又可靠的供應鏈夥伴，如果這些經貿協定能夠落實，加拿大會收到很大的經貿利益。」

有「拼字哥」之稱的加拿大保守黨眾議員古柏（Michael Cooper）夏天接受中央社訪問時提到，去年在眾議院提出的「加台關係架構法」（Canada-Taiwan Relations Framework Act）因重新大選而功虧一簣，本屆會期將再度提案。

曾厚仁上週與古柏會面時，古柏向他重申對台灣的支持，稱未來重新提案的「加台關係架構法」會增加更多挺台元素，以因應中國獨裁專政和可能武力犯台等問題。

同時，本屆國會期間已有更多議員表達希望加入「加台國會議員友好協會成員」，擔任友好協會會長的眾議員史葛洛（Judy Sgro）說人數將突破百人大關。

曾厚仁感謝加拿大國會對台灣的支持力量不斷擴大，未來將強化經貿利基，以拉抬台加關係中的政治高度。

目前台灣是加拿大第13大貿易夥伴，是亞洲地區第5大。約有20萬僑胞旅居加拿大。（編輯：韋樞）1111026