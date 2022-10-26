善良金剛宣傳車曝光 張善政盼提醒選擇優質參選人

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）由立委高金素梅與前台北市議員羅智強打造的「善良金剛」宣傳車，今天在桃園首度曝光，國民黨桃園市長參選人張善政表示，要提醒民眾選擇優質參選人，也凸顯選舉要選擇的價值。

張善政上午在南區競選總部致詞表示，「善良金剛」宣傳車從桃園市出發後，未來也會現身基隆及雙北。除提醒民眾選擇優質參選人外，也藉此凸顯這次選舉要選擇的價值。

記者詢問，30日將參加市議員參選人楊朝偉競選總部成立，還會跟前高雄市長韓國瑜合體。如何看待民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說是要複製2018年高雄市長選舉模式。張善政說，鄭運鵬認為別人批評、評論市政缺失就是在唱衰，他覺得民主政治本來就應虛心接受批評。

張善政指出，他擔任行政院長時，對立委質詢都虛心受教，將來若當選桃園市長，在議會也會虛心接受議員指教，這才是真正的民主政治。鄭運鵬若覺得評論市政缺失就是在唱衰，「我覺得你根本不適合擔任市長，你是不是乾脆不要選市長了」，才能保全不能批評市政的奇怪邏輯。

記者又問，如何看待聯合報的報導指出，鄭運鵬和張善政民調起伏，讓民進黨高層下令「保桃」。張善政表示，全黨挺桃園一人，讓他想起前陣子民進黨全黨挺前新竹市長林智堅，結果林智堅抵抗不過民意的反彈，現在民進黨還沒學乖，就讓民意展現給民進黨，到底挺一人會不會贏，「我覺得他們戰勝不過民意。」

對此，鄭運鵬稍早在行程中受訪表示，每個縣市對民進黨都非常重要，當作五五波的選舉來打，才可以讓團隊更積極，相信守住桃園、讓桃園市民肯定鄭文燦，珍惜2任8年的進步是他們的責任，中央黨部也希望他們要用這樣的心態去全力守住桃園的進步。

鄭運鵬也說，選舉不會受到各種民調影響，按照既定角度，全力做到一百分就是他們選舉的步驟。相信國民黨也把局勢當作五五波，對桃園也是認為要志在必得、全力搶攻，所以才會複製2018年前高雄市長韓國瑜的模式套用在桃園上面。（編輯：張銘坤）1111026