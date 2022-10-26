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胡錦濤被離場 顧立雄：可能刻意安排展現習近平權威

2022/10/26 14:32
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（中央社記者陳俊華台北26日電）中共20大落幕，國安會秘書長顧立雄今天說，人事布局完全打破過去慣例，「能上能下」都是中共總書記習近平個人意志；中共前總書記胡錦濤「被離場」可能是刻意安排，展現習近平的權威感。

顧立雄中午接受網路節目「齊有此理」節目主持人王時齊專訪。談到中共20大閉幕式中，坐在習近平左側的胡錦濤「被離場」，顧立雄說，那一幕超級驚悚，元老影響力在習近平個人意志之下，象徵性被架空，有可能是刻意安排，以展現習近平的權威感。

顧立雄表示，20大之後的人事安排，打破過去所有慣例，以及「七上八下」、選任接班人等規則，「能上能下」都是按習近平個人意志；例如上海市委書記李強，雖因動態清零引起民怨，還是被安排晉升中共政治局常委，顯示人事布局上，忠誠度在習近平眼中，是非常重要的考量事項。

顧立雄說，習近平在過程中，展現強烈權力集中的結果，中國未來的發展，以及對台灣、乃至於對全世界的影響、美中關係如何應處，這是人事布局完成後，要特別關注的。

顧立雄指出，美中相互鬥爭，中國尋求科技自主，種種都會導向「內向型政策」，比如強調國內大循環、科技自主，價值上跟歐美更形成對立，將持續挑戰西方世界擁有的民主、法治，這都值得觀察。

顧立雄表示，一人決策的模式，缺乏監督制衡，對國家長遠發展並不是有利的，容易做一些誤判，也會對區域、周邊有誤判風險；且習近平不管安排多少親信進去，第3任任期始終有爭議，中國的經濟表現成為習近平連任正當性的包袱。

至於習近平是否還會有第4、第5任期，顧立雄說，在習近平進入第3任後，看不到有指定接班人的跡象，對區域安全的不確定性會升高，且對台灣的威嚇、恫嚇，及非傳統武力作戰方式會越來越加強，會反獨、反外部勢力干涉，這是無可質疑的。（編輯：蘇志宗）1111026

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